ХОРОСКОП ЗА 3 ОКТОМВРИ

ОВЕН
Овните ще се изправят пред голямо затруднение в петък, ако се наложи да направят избор. При едни от вас той е в делови план и на професионално ниво, а за други ще бъде само в личната сфера. Бъдете въздържани, възможно е да изпуснете контрола над себе си и да провалите сделка.
ТЕЛЕЦ
Телците притежават днес много добро чувство за сигурност. Ориентацията ви за конкретна реакция в дадена ситуация също е много добра и ще ви даде предимство, т.е. ползотворен ден, но ако заложите на активността. При някои ще надделее чувството за предпазливост и бездействие.
БЛИЗНАЦИ
Вашето силно развито въображение може да стане причина за огромно нервно натоварване. То може да бъде последвано от внезапен спад и да ви тласне в обратна посока, което не е много приятно. Не демонстрирайте самочувствие и високомерие пред колегите си, ще загубите позиции.
РАК
Разсъдителността и твърдото поведение са отличителна характеристика за Раците днес. Много от вас на работното си място вече психически не издържат положението на неравенство, което търпеливо трябва да понасят. Вечерта за жените ще изобилстват домашни ангажименти. Бъдете сдържани!
ЛЪВ
Вие спокойно можете да си дадете почивка днес, защото сте доказали вече личните си предимства в много отношения. Сега проблемът за по-нататъшната ви реализация не е толкова ваш, колкото на вашите работодатели. Имате възможности да поемете още задачи, които ще завършат успешно.
ДЕВА
Много от Дева са поставили всички задачи за изпълнение и преследват целите си неотклонно. По тази причина петък ще ви отведе пред високопоставени личности, за да поискате помощта им. В служебните си отношения трябва да проявите внимание и да избягвате напрежението.
ВЕЗНИ
Везните днес са усърдни и не скриват грандиозните си планове, както и стремежите си да ги осъществят. Не са малко онези сред вас, които ще се захванат с трудна работа и ще преодоляват сами всички пречки. Силен е любовният ви импулс и желанието за контакти с добри приятели.
СКОРПИОН
В петък Скорпионите са под благоприятно звездно влияние и ще бъдат много полезни със своите съвети на близки и познати. Денят не се характеризира с особено важни занимания, но малка част от вас вече не се заемат с трудно осъществими задачи, които са непосилни за тях.
СТРЕЛЕЦ
Много от Стрелците могат днес да постигнат добра професионална реализация. По тази причина те дори биха могли да получат не само благодарност на работодателите си, но и някаква материална награда или парична премия. Успех ще постигнете при пътуване, свързано с бизнеса ви. При някои ще са налице неприятности в работата. Запазете добрия тон с колегите си.
КОЗИРОГ
Петък е с добри възможности и преминава по различен начин за Козирозите. Едни от вас сега ще бъдат впечатлени от необичайни явления както във физически, така и в духовен смисъл. Други ще се заемат с обичайни дела, но се опитайте гладко да разрешавате проблемите, не създавайте конфликти. Дипломатично водете разговорите си с шефовете.
ВОДОЛЕЙ
Пред Водолеите е открит нов път, който ги приканва към следващия етап от личната им изява. При някои той вече е реалност, върху която са стъпили, а за други ще бъде открит днес. Независимо от възможностите и уменията, които притежавате, ще се сблъскате с трудности в личен план. Ще претърпите някои разочарования от човек, на когото сте вярвали.
РИБИ
Мнозина от Рибите изпиват огромна необходимост от подкрепа. Тя ще дойде от ваши роднини или много близки приятели. С оглед на бъдещата ви дейност трябва да застанете на твърди и неизменни позиции, както и да разчитате единствено на себе си за постигане на добри резултати. Не взимайте страна в спор в качеството си на реферер, ще оберете негативите.