ХОРОСКОП ЗА 3 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Ов­ни­те ще се из­правят пред гол­ямо зат­руд­не­ние в пе­тък, ако се на­ло­жи да нап­равят из­бор. При ед­ни от вас той е в де­ло­ви план и на про­фе­сио­нал­но ни­во, а за дру­ги ще бъ­де са­мо в лич­на­та сфе­ра. Бъ­де­те въз­дър­жа­ни, въз­мож­но е да из­пус­не­те кон­тро­ла над се­бе си и да про­ва­ли­те сдел­ка.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те при­те­жа­ват днес мно­го доб­ро чувс­тво за си­гур­ност. Ор­иен­та­ция­та ви за кон­крет­на реак­ция в да­де­на си­туа­ция съ­що е мно­го доб­ра и ще ви да­де пре­димс­тво, т.е. пол­зот­во­рен ден, но ако за­ло­жи­те на ак­тив­нос­тта. При някои ще над­де­лее чувс­тво­то за пред­паз­ли­вост и без­дей­ствие.

БЛИЗНАЦИ

Ва­ше­то сил­но раз­ви­то въоб­ра­же­ние мо­же да ста­не при­чи­на за ог­ром­но нер­вно на­то­вар­ва­не. То мо­же да бъ­де пос­лед­ва­но от вне­за­пен спад и да ви тлас­не в об­рат­на по­со­ка, кое­то не е мно­го прия­тно. Не де­монс­три­рай­те са­мо­чувс­твие и ви­со­ко­ме­рие пред ко­ле­ги­те си, ще за­гу­би­те по­зи­ции.

РАК

Раз­съ­ди­тел­нос­тта и твър­до­то по­ве­де­ние са от­ли­чи­тел­на ха­рак­те­рис­ти­ка за Ра­ци­те днес. Мно­го от вас на ра­бот­но­то си място ве­че пси­хи­чес­ки не из­дър­жат по­ло­же­ние­то на не­ра­венс­тво, кое­то тър­пе­ли­во трябва да по­насят. Ве­чер­та за же­ни­те ще изо­билс­тват до­маш­ни ан­га­жи­мен­ти. Бъ­де­те сдър­жа­ни!

ЛЪВ

Вие спо­кой­но мо­же­те да си да­де­те по­чив­ка днес, за­що­то сте до­ка­за­ли ве­че лич­ни­те си пре­димс­тва в мно­го от­но­ше­ния. Се­га проб­ле­мът за по-на­та­тъш­на­та ви реа­ли­за­ция не е тол­ко­ва ваш, кол­ко­то на ва­ши­те ра­бо­то­да­те­ли. Има­те въз­мож­нос­ти да пое­ме­те още за­да­чи, кои­то ще за­вър­шат ус­пеш­но.

ДЕВА

Мно­го от Де­ва са пос­та­ви­ли всич­ки за­да­чи за из­пъл­не­ние и прес­лед­ват це­ли­те си неот­клон­но. По та­зи при­чи­на пе­тък ще ви от­ве­де пред ви­со­ко­пос­та­ве­ни лич­нос­ти, за да поис­ка­те по­мощ­та им. В слу­жеб­ни­те си от­но­ше­ния трябва да проя­ви­те вни­ма­ние и да из­бягва­те нап­ре­же­ние­то.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те днес са усъ­рдни и не скри­ват гран­диоз­ни­те си пла­но­ве, как­то и стре­ме­жи­те си да ги осъ­щест­вят. Не са мал­ко оне­зи сред вас, кои­то ще се зах­ва­нат с труд­на ра­бо­та и ще прео­дол­яват са­ми всич­ки преч­ки. Си­лен е лю­бов­ният ви им­пулс и же­ла­ние­то за кон­так­ти с доб­ри прия­те­ли.

СКОРПИОН

В пе­тък Скор­пио­ни­те са под бла­гоп­рия­тно звез­дно влия­ние и ще бъ­дат мно­го по­лез­ни със свои­те съ­ве­ти на близ­ки и поз­на­ти. Денят не се ха­рак­те­ри­зи­ра с осо­бе­но важ­ни за­ни­ма­ния, но мал­ка част от вас ве­че не се зае­мат с труд­но осъ­щес­тви­ми за­да­чи, кои­то са не­по­сил­ни за тях.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го от Стрел­ци­те мо­гат днес да пос­тиг­нат доб­ра про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. По та­зи при­чи­на те до­ри би­ха мог­ли да по­лу­чат не са­мо бла­го­дар­ност на ра­бо­то­да­те­ли­те си, но и някак­ва ма­те­риал­на наг­ра­да или па­рич­на пре­мия. Ус­пех ще пос­тиг­не­те при пъ­ту­ва­не, свър­за­но с биз­не­са ви. При някои ще са налице неприятности в работата. Запазете добрия тон с колегите си.

КОЗИРОГ

Пе­тък е с доб­ри въз­мож­нос­ти и пре­ми­на­ва по раз­ли­чен на­чин за Ко­зи­ро­зи­те. Ед­ни от вас се­га ще бъ­дат впе­чат­ле­ни от нео­би­чай­ни явле­ния как­то във фи­зи­чес­ки, та­ка и в ду­хо­вен сми­съл. Дру­ги ще се зае­мат с оби­чай­ни де­ла, но се опи­тай­те глад­ко да раз­ре­ша­ва­те проб­ле­ми­те, не съз­да­вай­те кон­флик­ти. Дипломатично водете разговорите си с шефовете.

ВОДОЛЕЙ

Пред Во­до­леи­те е от­крит нов път, кой­то ги при­кан­ва към след­ва­щия етап от лич­на­та им из­ява. При някои той ве­че е реал­ност, вър­ху коя­то са стъ­пи­ли, а за дру­ги ще бъ­де от­крит днес. Не­за­ви­си­мо от въз­мож­нос­ти­те и уме­ния­та, кои­то при­те­жа­ва­те, ще се сблъс­ка­те с труд­нос­ти в ли­чен план. Ще претърпите някои разочарования от човек, на когото сте вярвали.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би­те из­пи­ват ог­ром­на необ­хо­ди­мост от под­кре­па. Тя ще дой­де от ва­ши род­ни­ни или мно­го близ­ки прия­те­ли. С ог­лед на бъ­де­ща­та ви дей­ност трябва да зас­та­не­те на твър­ди и неиз­мен­ни по­зи­ции, как­то и да раз­чи­та­те еди­нстве­но на се­бе си за пос­ти­га­не на доб­ри ре­зул­та­ти. Не взимайте страна в спор в качеството си на реферер, ще оберете негативите.