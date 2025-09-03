ХОРОСКОП ЗА 3 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Сряда носи промени за Овните и в много случаи те са свързани с вашите пари. Днес не е добре да рискувате във финансовата сфера, нито пък да пътувате по делови причини. Работният ден е успешен за повечето от вас, но някои вероятно ще имат нужда от подкрепа или съвет от добър приятел. Бъдете коректни в контактите си с колеги.

ТЕЛЕЦ

Сряда може да има значението на печеливш ден за вас, но не във всички случаи шансовете ви са добри. Твърде възможно е предварителна уговорка за някакъв вид печеливша дейност да пропадне, което мнозина ще сметнат за своя загуба.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е един от проблематичните дни за вас. В такъв смисъл, че проблемите, които трябва да разрешите, надвишават възможностите ви. Все пак няма да ви липсва късмет и може да се опрете на чужда помощ от страна на приятели или колеги. В службата на някои започват промени, но това няма да навреди на мястото ви.

РАК

Сряда е доста неприятен ден за някои от Рак. Денят е добър за онези от вас, чиято позиция в службата е стабилна. Макар да са отрицателни звездните влияния, нищо не е в състояние да ви разбалансира. Сега мнозина са готови да обединят усилията си със свои приятели за работа в сферата на бизнеса.

ЛЪВ

Вие продължавате да поддържате баланса както в личните отношения, така и във връзка с обществената ви изява. Вероятно действате по дипломатичен път за постигане на разбирателство между групировки с противоречиви възгледи. Денят е успешен и повечето от вас ще се поздравят с блестящо изпълнени задачи.

ДЕВА

Това е блестяща сряда за служебна, делова или друг тип реализация. Днес мнозина от вас трябва да обърнат голямо внимание на контактите си. Имате много добри възможности да реализирате точно свои намерения, за които дори не сте се надявали, че е възможно. Бъдете убедени, че ако сега не го сторите, едва ли ще имате друга възможност.

ВЕЗНИ

Сряда е много добър ден за Везните и предоставя големи възможности в служебната или бизнес сфера. Някои ще имат труден служебен ден поради известни противоречия, най-вероятно с началниците, но тъй като сега влиянията на звездите са благоприятни за вас, можете да спечелите противниците си на своя позиция.

СКОРПИОН

Скорпионите имат една спорна сряда. Особено добър ден за вашите финансови и професионални ангажименти, при мнозина е видна някакъв вид професионална промяна или може би в самото място, където работите. Това е доста добре, защото ви предоставя възможности за разширяване на дейността ви, от която ще имате допълнителни придобивки.

СТРЕЛЕЦ

И за Стрелците сряда е успешна, но вероятно някои ще обърнат гръб на възможността за делови изяви. За сметка на това ще предпочетат лични и любовни контакти, които сега са най-желани от вас. Все пак трябва да внимавате с любовния си партньор, тъй като не са изключени конфликти и противопоставяния. Намалете тона си, влизате доста остро в разговорите с него.

КОЗИРОГ

Вашият успешен ден има отношение към личните ви дела и контактите. За някои не са изключени постижения в службата, но това отговаря само за малка част от Козирог. Други ще се сблъскат с трудности, а някои от проблемите ще останат неразрешени днес. Във финансовата сфера можете да постигнете успехи, които ще завършите в срок. При някои от вас лотарийна печалба.

ВОДОЛЕЙ

Мнозина от вас са отлагали някаква работа, за която днес е последен срок. Сигурно няма да се подвоумите да хвърлите усилия за осъществяването й. При други ще възникне много спешно някакво действие, което вероятно ще ви отклони от деловите ангажименти. Добре е да действате съвместно с ваши приятели, за да имате успех, най-малко ще получите безкористна подкрепа.

РИБИ

Сряда е променлива за Рибите и вероятно ще бъдете недоволни от липсата на стабилност по делови въпроси, с които сте се заели. Принципно имате финансов шанс, но той остава само на теория. Ще възникнат много проблеми, които не сте в състояние да отстраните. Сега обърнете по-голямо внимание на контактите. Не ви липсва чувство на такт, но спазвайте дистанция от началниците си.






