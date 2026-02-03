ХОРОСКОП ЗА 3 ЯНУАРИ

ОВЕН

Във вторник предложенията ви и планираните дела ще се окажат неуспешни и неудовлетворителни. Не е добър денят за Овните и много от вас ще се уединят поради проблеми и непредвидени обстоятелства. Има някакви промени в бизнеса или службата, които засягат неприятно бюджета ви. Бъдете предпазливи!



ТЕЛЕЦ

При Телците излиза някакво ново положение във вторник. Никак не е лек денят за вас, по-сериозният „удар“ пада върху дома ви. Възможни са сериозни конфронтации и дори раздели. В службата имате проблеми, създадени от друг човек, добре е да бъдете умерени в поведението си. Прекарайте деня сред природата.



БЛИЗНАЦИ

Във вторник вие сте в добро настроение и доста действени, като не е изключено да се захванете с работа, която друг е трябвало да свърши. Внимавайте, възможни са измами и подвеждане от дома и службата. Големи неприятности и скандали може да очаквате от роднини, които искат да ви навредят.



РАК

При Раците във вторник са възможни измами спрямо тях от приятели или колеги. Труден ден, в който като че ли преобладават конфликтите. Финансово ще се чувствате зле, а на работното място ще предпочетете уединението. Никакви рискови действия с пари – повече губите, отколкото печелите.



ЛЪВ

Лош ден за Лъвовете и вероятно ще се самозатворите в себе си. Не е изключено присъствието на някои от вас на неприятна церемония. В работата ви очакват огорчения. Внимавайте със здравето си днес. Съюзете се с приятели или колеги и сондирайте мнение по вълнуващи ви проблеми.



ДЕВА

Вторник е труден ден за Девите, разорения и дори банкрут при някои от вас. Възможни са сериозни измами от съдружниците. Професионално също няма да се чувствате удовлетворени, мнозина от Девите трябва да бъдат особено дипломатични в отношенията си. Бъдете комбинативни. Мнозина от Везните имат нужда от съвет и подкрепа.



ВЕЗНИ

Забелязват се семейни дела, които ще ви причинят огорчения. Възможно е да касаят наследство. В служебен аспект във вторник сте доста обезпокоени поради действията на ваши колеги. Ще ви задължат да оправите чужди грешки.



СКОРПИОН

Неприятностите при Скорпионите са от семеен характер и ще бъдете разочаровани от брачния партньор. Вторник се свързва с промяна в контактите ви, обществените отношения и с приятелите. Бъдете стриктни и точни на работното си място, за да си спестите големи проблеми от шефове или началници. Старателно избягвайте конфликти със съдружници и партньори. Бъдете внимателни!



СТРЕЛЕЦ

При Стрелците действа във вторник служебната промяна. Възможно е някои от плановете ви да претърпят изменение и едва ли ще бъдете доволни от развоя на събитията. Изключително тежък служебен ден и бъдете внимателни в отношенията си с колегите. Бъдете резервирани в контактите си. Разбрали сте за злословене по ваш адрес с цел да ви навредят. Няма да успеят зложелателите ви!



КОЗИРОГ

Някои от Козирозите вероятно планират пътуване, но ще се окаже неуспешно и няма да удовлетвори предварителните им намерения. Не сте в добро настроение и причината е в парите или личните проблеми. Някои ще присъстват на съвещание с благоприятен ефект за тях. Внимавайте със съдружниците си. Подложени сте на психологическа атака за проект, който вие не одобрявате.



ВОДОЛЕЙ

При вас се забелязва душевна хармония и успокоение. Работата, която касае дома ви и социалното ви положение, няма да ви удовлетвори. Домашните проблеми са засилени и не е изключено да претърпите разочарования. Не поемайте чужди ангажименти. Нека всеки си свърши сам работата. Ще получите пари за извършена от вас дейност, проверете точността им. В личния живот се пазете от лицемерно общуване от обкръжението ви.

РИБИ

Въпреки затрудненията, които изпитвате от известно време, денят е благоприятен и печеливш за вас. В професионален аспект се очертават неприятности. Не влизайте в конфронтации и бъдете силно дистанцирани от колеги и шефове. Не взимайте прибързани решения в партнирането. Не влизайте в спорове с началниците си, излишно ще си опънете нервната система. Важни са срещите с приятелите, не е изключена влиятелна подкрепа.