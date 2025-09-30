ХОРОСКОП ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Денят ви заварва в състояние на активно движение напред към постигане на намеренията и в търсене на своето място. Не се опасявайте, че някой ще се опита да ви възпре, сега всичко е във ваши ръце. Действайте прагматично, за да постигнете най-близките си цели.

ТЕЛЕЦ

Повишената работоспособност е характерен белег за вашия успех днес, към това трябва да прибавите без колебания благоразумието и предпазливостта, особено по парични проблеми. Не използвайте неконвенционални методи за реализация на намеренията си. Неочакван късмет.

БЛИЗНАЦИ

Във вторник действайте самостоятелно по осъществяването на стремежите ви от делови характер. Денят носи много добри възможности за парична или материална придобивка. Наивността и дребното шмекерство ще ви поставят в необичайна обстановка с безскрупулни хора.

РАК

Вторник е ден с големи възможности за Раците. Предстои ви продължителен спорен период. Освен това имате право на избор, от който не бива да се отказвате. Вътрешното състояние на мнозина е доста напрегнато и вероятно така ще премине целият ден. Вести от далеч, ще ви зарадват.

ЛЪВ

Достигнали сте до големи притеснения, които във вторник ще парализират частично вашата делова дейност. На практика обаче нищо не ви застрашава сега и едва ли трябва да проявявате такава мнителност. Възползвайте се от подкрепата на влиятелен човек или близък роднина.

ДЕВА

Днес при Девите се очертава повишена активност в разговори по проблеми от професионално естество. Имате добър шанс за желани постижения. Израстване в кариерата е предстоящо за всички от Дева, което ви задължава да действате в тази насока. Шанс в лотарийните игри.

ВЕЗНИ

На Везните никога не им липсва практичност, а днес тя е особено подчертана. Денят е доста успешен за вас и предоставя неподозирани възможности, като най-важен е финансовият контакт. Днес трябва да избягвате конфликти с колеги, напразно ще се ядосвате, усмихвайте се повече.

СКОРПИОН

Във вторник много от вас ще се свържат с непознати лица, което в много случаи ще се окаже крайно благоприятно за вас. Днес е много важно да проявите инициатива в делата си и да отхвърлите от себе си всякакво съмнение в успеха. Съмнението ще предизвика трудности.

СТРЕЛЕЦ

Освободете се от всички подозрения и действайте за личната си реализация. Отхвърлете колебанията си към определени делови действия, в чийто завършек се съмнявате. Освободете се от влиянието на приятели или колеги, които ви подхвърлят лъжливи съвети или намеци. По природа сте мнителни хора, не се доверявайте прекомерно.

КОЗИРОГ

Денят е прекрасен за вас, той се свързва с надеждите за успехи, които няма да ви липсват. Днес отдайте по-голямо значение на вашите обществени контакти и присъствието ви в обществото. Ще ви се наложи да отстраните от себе си някои вредни приятели. Шанс за любовна авантюра само ако сте свободен човек. В противен случай е възможно да нараните някого.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, насочете безрезервно усилията си към своята професия във вторник, за да постигнете финансова стабилизация. Денят не е толкова интензивен, но е начало на небивал подем и пълна реализация. Домашните проблеми постепенно намират благоприятно разрешение за вас, за което и вие сте спомогнали чрез баланса, който сте внесли във взаимоотношенията.

РИБИ

Много важен ден за вас, в който най-голямата ви лична заслуга ще бъде раздялата с нерешителността и съмнението в собствените сили. Сега късметът ви започва да действа и без никакъв риск можете да се заемете с разрешаването на дълго отлагани въпроси. Среща с приятна личност ви очаква и ще проведете неангажираща среща без поемане на ангажименти.





