ХОРОСКОП ЗА 30 ЯНУАРИ

ОВЕН
В петък започвате прекрасно и много от вас се чувстват напълно възстановени. Вероятно това усещане идва по специфични причини, свързани с вашата работа, която днес ще ви създаде дори радост. Денят е много добър за реализация на деловите задачи, бъдете решителни.
ТЕЛЕЦ
Днес Телците имат много добри реализации, чрез които да демонстрират не само самочувствие, но и възможности. Такива са вашите контакти, обществена изява или дейности, свързани с администрации. Онези от вас, които имат да решават съдебен спор днес, ще го спечелят.
БЛИЗНАЦИ
Особени обстоятелства ще изпълват вашия ден. Не може да се говори за някакви задоволяващи ви постижения днес, тъй като пред себе си имате препятствия от различен порядък. Бъдете бдителни и търсете своята реализация на професионално поле. Неочаквани новини ще ви зарадват.
РАК
Един особено приятен ден е петък за вас. Действително днес се очертават проблеми от служебен и финансов характер при вас, но като личност всеки от вас ще чувства огромна свобода и възможност за реализация, ако имате да извършвате дейност, свързана с администрация.
ЛЪВ
Пред Лъвовете днес отново се изправят нерешените проблеми и вие сега горите от желание час по-скоро да приключи всичко, но не бихте могли да разрешите всичките. Денят ще бъде труден за вас, но това не означава, че ще ви преследва неуспехът. Бъдете дипломатични в преговори.
ДЕВА
Доста отегчени ще бъдете днес, но делата ви вървят и можете да си позволите и нови инициативи – контакти с нови хора, между тях много влиятелни личности. Притесняват ви известни подозрения от служебно естество. Спокойно може да ангажирате усилията си във финансови операции.
ВЕЗНИ
Доста агресивни ще бъдете в петък. Това има основание, защото онова, което сте решили да извършите днес, ще бъде възпрепятствано. Проблематични са вашите контакти днес и не се ангажирайте със срещи, особено в кръга на вашите приятели. Път по делови причини няма да донесе успех.
СКОРПИОН
Петък е особено успешен за вас. Това е ден, в който може да си позволите буквално всичко, което води до реализация във физически или духовен план. Активизирайте се и действайте по всички направления, защото денят е изключително успешен за вас. Отложете финансов въпрос.
СТРЕЛЕЦ
Тежичък е този ден за вас и на повечето от Стрелците ще им бъде неизгоден петъкът. Проявявате по-голямо от необходимото подозрение към околните и сте много загрижени да не загубите. Успокойте се, това няма да се случи. Много добри възможности за бизнесмените, свързани с дългосрочни договори. Проявете повече такт при преговорите.
КОЗИРОГ
Петък е добър за Козирозите, към професионалните си задължения някои от вас ще проявят негативно отношение, но това е по-скоро опит за отлагане. Не се притеснявайте за финансовите си дела или въобще за финансовото състояние, но не давайте пари назаем. Ще получите покана за път, най-вероятно ще присъствате на семейно тържество на ваши приятели.
ВОДОЛЕЙ
Не бъдете подозрителни и мнителни към онези, които ви заобикалят, защото това парира вашата делова активност. Има известни противоречия с някои от приятелите ви, но благодарение на взаимното разбирателство те много скоро ще отпаднат. Успешен петък за партньорство и сътрудничество, както и бизнес преговори. Ще увеличите капитала си.
РИБИ
За Рибите петък е успешен, особено ако съумеете да изпълните намеренията си чрез активна и действена изразност. В професионално отношение денят ви ще бъде изключително труден. Проблеми ще останат неразрешени днес. Разчитайте на приятелите си, те ще ви помогнат ако не финансово, то със сигурност ще ви дадат най-правилния съвет.