ХОРОСКОП ЗА 31 ЯНУАРИ

ОВЕН
Днес настроението на някои от Овен е мрачно. Имате право да се гневите, тъй като сте били подведени и сте взели отношение по въпрос, който не е от вашата компетенция. Отстоявайте правата си пред шефовете само когато сте убедени в правотата си. Ще направите услуга на човек, с когото постоянно се виждате. Благодарността му към вас ще е искрена.
ТЕЛЕЦ
В събота ще ви бъде неприятно да разговаряте за семейния живот с любимия човек, но той непрекъснато ще повдига темата. Единственият изход от ситуацията е да го помолите да не обсъждате теми, които са болезнени за вас. Не сте в състояние да решите домашните си проблеми сега, мислите ви са заети с ангажименти, които сте поели в службата. Ще се справите с всичко.
БЛИЗНАЦИ
Очевидно е, че вашата половинка се преуморява в работата си, което поражда и тъгата й. Възможно е да има и някакви неприятности, които е добре да сподели с вас. Бъдете тактични и разберете в детайли проблема. Не нападайте и укорявайте безпричинно. Нищо няма да постигнете, а са възможни конфликти и разногласия, които ще нажежат обстановката в дома ви.
РАК
През този ден ви очаква радостна среща с приятел, когото не сте виждали отдавна. Ще ви потърси пари назаем, които ще му помогнат да се изправи на краката си. Не му отказвайте помощта си, от решението зависи бъдещото ви приятелство. Въоръжете се с търпение и се усмихнете на човека, който ви е подразнил с някакви свои думи.
ЛЪВ
Събота някои от Лъвовете ще прекарат далече от дома си. Заемете се сериозно с недовършена работа, която дълго време сте отлагали да финализирате. Някои от знака ще присъстват на благотворителна вечеря, където ще се запознаят с нови хора. Независимо от каква ситуация се опитвате да се скриете днес, тези, които ви познават и обичат, ще ви разберат.
ДЕВА
Съботния ден ще отделите за изясняване на отношенията с вашия любим човек. През деня ще възникне ситуация, която ще изискава от вас компромис и способност да преразгледате своите приоритети в името и за благото на вашата двойка. Ако направите това, което трябва да се направи, ще почувствате, че отношенията ви се променят към по- добро и стават по-здрави.
ВЕЗНИ
На Везните в събота ще се наложи да запазят някаква тайна, споделена от човек, който ви се е доверил и очаква дискретност от ваша страна. Настроени сте за общуване и ще бъде добре, ако си поканите гости или самите вие отидете. Вземете решение по въпрос, който ви е поставен от висшестоящ в службата. След като направите своя избор, не се съмнявайте в правотата си.
СКОРПИОН
Неприятно откритие ще бележи съботата за вас, но то да не ви плаши. Не се очертават никакви трудности, с които не бихте могли да се справите. Нуждаещи се от подкрепа и защита колеги ще потърсят от вас съвет. Преди да вземете някакво решение за семейството си, премислете добре създалата се конфликтна ситуация поради разминаване във възгледите.
СТРЕЛЕЦ
Като цяло този ден е благоприятен, но вечерта ще усетите недоволство от себе си и от обкръжаващите. Не трябва да предявявате към хората завишени изисквания: всеки има силни и слаби страни. Не проявявайте егоизъм и не се затваряйте в себе си – такова поведение ще накара вашите близки да страдат. Общуването с любимия човек ще ви достави повече радост.
КОЗИРОГ
Денят е свързан с изненади. Вероятно е непланувано посрещане на гости. Имайте предвид, че неканените посетители ще останат дълго време, така че бъдете готови да се примирите с някои неудобства. Доста поводи за радост ще имат Козирозите, ценящи семейните връзки. Ще ги зарадват новини, отнасящи се до родителите и до по-възрастното поколение.
ВОДОЛЕЙ
Любимият човек днес ще ви даде съвет относно това какво и как да вършите. Даже и мнението му да се окаже погрешно, все пак да се вслушате в него. Замислете се какво куца във връзката ви и отново преценете нещата, които биха могли да заздравят отношенията ви. В работата се придържайте към по- рано направения план и позволете на колегите да ви помогнат.
РИБИ
Рибите в събота са се заели с промени в личен план, прекаленто много неща са се случили в последните дни, които са предпоставка за кардиналните решения, които вземате. Ще преодолеете трудностите, които се очертават, не без помощта на любимия човек. Може да се наложи да промените старите нагласи и модели на поведение, които са останали непроменени.