ХОРОСКОП ЗА 4 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Чет­вър­тък ще бъ­де ус­пе­шен ден за вас, ма­кар че мно­зи­на от Овен се при­тесн­яват за от­но­ше­ния­та си с чо­век, на чия­то по­мощ раз­чи­тат, и по та­зи при­чи­на мно­зи­на днес няма да бъ­дат ак­тив­ни на ра­бот­но­то място. Не се влияй­те от със­тоя­ние­то си и не дей­ствай­те про­тив ин­те­ре­си­те си. В биз­не­са и до­ма са въз­мож­ни про­ти­во­ре­чия.

ТЕЛЕЦ

Мно­го от преч­ки­те по де­ло­ви и лич­ни въп­ро­си въз­ник­ват по ва­ша при­чи­на. Не об­ръ­ща­те дос­та­тъч­но вни­ма­ние на важ­ни­те не­ща, а на­соч­ва­те вни­ма­ние­то си към оно­ва, кое­то е ма­ло­важ­но. Вслу­шай­те се в ду­ми­те на хо­ра­та око­ло вас или по­не на оне­зи, на кои­то вярва­те. За днес ха­рак­тер­ни но­ви­ни от чуж­би­на и но­во за­поз­нанс­тво.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е твър­де про­дук­ти­вен за ва­ша­та про­фе­сио­нал­на дей­ност. По­ве­че­то от ро­де­ни­те под Близ­на­ци са из­ра­зи­тел­ни днес и ще дей­стват поч­ти бе­за­пе­ла­цион­но за раз­ре­ша­ва­не на те­ку­щи­те проб­ле­ми. Някои ще бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни, ако днес имат съ­деб­ни от­но­ше­ния, тре­ти­ра­щи имо­ти или нас­ледс­тве­ни въп­ро­си.

РАК

Ако Ра­ци­те са по-упо­ри­ти днес, ще се за­рад­ват на при­до­бив­ки в слу­жеб­но от­но­ше­ние, кои­то не е за­дъл­жи­тел­но да са неп­ре­мен­но ма­те­риал­ни. Не би­ва да до­пус­ка­те греш­ка­та да тър­си­те по­мощ от ва­ши­те ръ­ко­во­ди­те­ли или да ис­ка­те ли­чен раз­го­вор за раз­ре­ша­ва­не на ис­ка­ния­та ви. Денят е по­ле­зен за кон­так­ти, вклю­чи­тел­но и лю­бов­ни сре­щи.

ЛЪВ

Оп­ре­де­ле­но мо­же да се ка­же, че чет­вър­тък за­поч­ва дис­ком­фор­тно за вас. То­ва нас­трое­ние бър­зо ще от­ми­не, но слу­жеб­ни­те де­ла ще бъ­дат въз­препя­тства­ни по раз­лич­ни при­чи­ни. Лъ­во­ве­те днес трябва да раз­чи­тат по­ве­че на кон­так­ти­те си, кои­то ще пре­ми­нат в ат­мос­фе­ра­та на близ­ко об­щу­ва­не. Не се на­ла­гай­те.

ДЕВА

Днес Де­ви­те ще бъ­дат фу­рии в из­пъл­не­ние на ан­га­жи­мен­ти­те си и няма да бъ­де чуд­но, ако ве­чер­та ос­та­не­те оза­да­че­ни от из­вър­ше­но­то. Ед­на от най-доб­ри­те въз­мож­нос­ти през деня ще ви пред­ло­жат кон­так­ти­те. Има­те прек­рас­на въз­мож­ност да да­де­те път на къс­ме­та си, ако прояв­ява­те по­ве­че ло­ги­ка по пред­ло­же­ния­та, кои­то ще ви нап­равят.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са мощ­ни в чет­вър­тък и ако не се са­моог­ра­ни­ча­ват за дей­ствия, мо­гат да се за­рад­ват на доб­ри пос­ти­же­ния. В мно­го слу­чаи са­моог­ра­ни­ча­ва­не­то е плод на ва­ше­то по­доз­ре­ние във връз­ка с раз­ви­тие­то на де­ла­та ви. Все­ки про­пуск на ва­жен въп­рос за раз­ре­ша­ва­не ще се про­то­чи в след­ва­щи­те дни в про­дъл­жи­тел­но „хо­де­не по мъ­ки­те“.

СКОРПИОН

В чет­вър­тък Скор­пио­ни­те са твър­де при­тес­не­ни, а по­доз­ри­тел­нос­тта им е из­ра­зи­тел­на. На­ли­це са до­маш­ни проб­ле­ми, за кои­то се ока­зва­те в не­въз­мож­ност да ги раз­ре­ши­те. Оби­кно­ве­но ста­ва въп­рос за не­доб­ре пре­це­не­на так­ти­ка и пре­неб­рег­ва­не на важ­ни фак­то­ри. Доб­ри но­ви­ни мо­же да оча­ква­те от ва­ши­те ра­бо­то­да­те­ли.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те мо­гат да про­валят деня си чрез пла­но­ве­те, кои­то градят, или са­ми да ста­нат при­чи­на за въз­ник­ва­не­то на препя­тствия в тази посока. Не трябва да се дър­жи­те по­доз­ри­тел­но в кон­так­ти­те си с дру­ги хо­ра, ни­то пък да по­каз­ва­те без­по­кой­ство­то си по по­вод да­де­на дей­ност. Ус­пе­шен ден за оне­зи, кои­то ще пъ­ту­ват по слу­жеб­ни въп­ро­си.

КОЗИРОГ

Чет­вър­тъ­кът на Ко­зи­ро­зи­те за­поч­ва с неп­рия­тнос­ти, кои­то въз­ник­ват в до­ма им. То­ва раз­ви­тие ще сло­жи пе­чат вър­ху це­лия ви ден и ще бъ­де­те раз­сея­ни, пазете се от допускане на грешки. Неед­нок­рат­но ще въз­ник­не же­ла­ние­то да се от­пус­не­те в прия­тел­ска ком­па­ния и прос­то да се раз­вли­ча­те. Из­ник­ват при­тес­не­ния от фи­нан­сов ха­рак­тер, но бързо ще ги решите.

ВОДОЛЕЙ

Тру­ден ден за Во­до­леи­те, но то­ва не оз­на­ча­ва, че трябва да се от­чай­ва­те и още по-мал­ко да спи­ра­те дей­ствия, ако днес та­ки­ва са на­ло­жи­тел­ни в да­де­на об­ласт. Не сте за­гу­би­ли ни­то час­ти­ца от про­фе­сио­на­лиз­ма, дип­ло­ма­ция­та и ко­рек­тния си на­чин на дей­ствие. От днес за­поч­ва про­цес на про­ме­ни, кой­то во­ди на­ча­ло­то си от до­ма, където цари пълна хармония.

РИБИ

Нео­чак­ва­ни преч­ки за кон­так­ти­те, кои­то пред­ва­ри­тел­но сте оп­ре­де­ли­ли, ще бъ­дат при­чи­на за ва­ше­то не­доб­ро­на­ме­ре­но от­но­ше­ние към дру­ги­те. То е по-ско­ро не­до­ве­рие и съм­не­ние в чуж­да­та лоя­лност. Денят е дос­та до­бър за фи­нан­со­ви дей­нос­ти и за при­до­бив­ки. Ак­тив­нос­тта в об­щес­тво­то ни­как няма да е из­лиш­на. Неочаквана среща.