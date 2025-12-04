ХОРОСКОП ЗА 4 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН
Четвъртък ще бъде успешен ден за вас, макар че мнозина от Овен се притесняват за отношенията си с човек, на чиято помощ разчитат, и по тази причина мнозина днес няма да бъдат активни на работното място. Не се влияйте от състоянието си и не действайте против интересите си. В бизнеса и дома са възможни противоречия.
ТЕЛЕЦ
Много от пречките по делови и лични въпроси възникват по ваша причина. Не обръщате достатъчно внимание на важните неща, а насочвате вниманието си към онова, което е маловажно. Вслушайте се в думите на хората около вас или поне на онези, на които вярвате. За днес характерни новини от чужбина и ново запознанство.
БЛИЗНАЦИ
Четвъртък е твърде продуктивен за вашата професионална дейност. Повечето от родените под Близнаци са изразителни днес и ще действат почти безапелационно за разрешаване на текущите проблеми. Някои ще бъдат разочаровани, ако днес имат съдебни отношения, третиращи имоти или наследствени въпроси.
РАК
Ако Раците са по-упорити днес, ще се зарадват на придобивки в служебно отношение, които не е задължително да са непременно материални. Не бива да допускате грешката да търсите помощ от вашите ръководители или да искате личен разговор за разрешаване на исканията ви. Денят е полезен за контакти, включително и любовни срещи.
ЛЪВ
Определено може да се каже, че четвъртък започва дискомфортно за вас. Това настроение бързо ще отмине, но служебните дела ще бъдат възпрепятствани по различни причини. Лъвовете днес трябва да разчитат повече на контактите си, които ще преминат в атмосферата на близко общуване. Не се налагайте.
ДЕВА
Днес Девите ще бъдат фурии в изпълнение на ангажиментите си и няма да бъде чудно, ако вечерта останете озадачени от извършеното. Една от най-добрите възможности през деня ще ви предложат контактите. Имате прекрасна възможност да дадете път на късмета си, ако проявявате повече логика по предложенията, които ще ви направят.
ВЕЗНИ
Везните са мощни в четвъртък и ако не се самоограничават за действия, могат да се зарадват на добри постижения. В много случаи самоограничаването е плод на вашето подозрение във връзка с развитието на делата ви. Всеки пропуск на важен въпрос за разрешаване ще се проточи в следващите дни в продължително „ходене по мъките“.
СКОРПИОН
В четвъртък Скорпионите са твърде притеснени, а подозрителността им е изразителна. Налице са домашни проблеми, за които се оказвате в невъзможност да ги разрешите. Обикновено става въпрос за недобре преценена тактика и пренебрегване на важни фактори. Добри новини може да очаквате от вашите работодатели.
СТРЕЛЕЦ
Стрелците могат да провалят деня си чрез плановете, които градят, или сами да станат причина за възникването на препятствия в тази посока. Не трябва да се държите подозрително в контактите си с други хора, нито пък да показвате безпокойството си по повод дадена дейност. Успешен ден за онези, които ще пътуват по служебни въпроси.
КОЗИРОГ
Четвъртъкът на Козирозите започва с неприятности, които възникват в дома им. Това развитие ще сложи печат върху целия ви ден и ще бъдете разсеяни, пазете се от допускане на грешки. Нееднократно ще възникне желанието да се отпуснете в приятелска компания и просто да се развличате. Изникват притеснения от финансов характер, но бързо ще ги решите.
ВОДОЛЕЙ
Труден ден за Водолеите, но това не означава, че трябва да се отчайвате и още по-малко да спирате действия, ако днес такива са наложителни в дадена област. Не сте загубили нито частица от професионализма, дипломацията и коректния си начин на действие. От днес започва процес на промени, който води началото си от дома, където цари пълна хармония.
РИБИ
Неочаквани пречки за контактите, които предварително сте определили, ще бъдат причина за вашето недобронамерено отношение към другите. То е по-скоро недоверие и съмнение в чуждата лоялност. Денят е доста добър за финансови дейности и за придобивки. Активността в обществото никак няма да е излишна. Неочаквана среща.