ХОРОСКОП ЗА 4 ОКТОМВРИ

ОВЕН

За мно­зи­на съ­бот­ният ден ще пре­ми­не в спо­ро­ве и до­каз­ва­не на пра­во­та­та им. Из­лиш­но ще се при­тесн­ява­те за слу­жеб­ни за­да­чи за ре­ша­ва­не, кои­то сте от­ло­жи­ли по обя­сни­ми за вас при­чи­ни. Ще се спра­ви­те с тях са­мо ако спо­кой­но пре­мис­ли­те и пре­це­ни­те съз­да­ла се си­туа­ция в ра­бо­та­та ви. На­ме­ре­те си­ли у се­бе си за но­во на­ча­ло.

ТЕЛЕЦ

Днес всич­ки фак­ти ще се объ­рнат сре­щу вас, ако си зат­во­ри­те очи­те за дреб­ни не­ща, кои­то ще реф­лек­ти­рат в бъ­де­ще. Не бър­зай­те да пра­ви­те из­во­ди за не­ща, кои­то не сте си из­ясни­ли. Някак­ви неп­рия­тнос­ти оча­ква ваш бли­зък и се­га ще се нуж­дае от под­кре­па­та ви. Ско­ро всич­ко ще се под­ре­ди по друг, по-бла­гоп­рия­тен на­чин.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци, за­мис­ле­те се да оти­де­те някъ­де, къ­де­то ще се от­пус­не­те и от­по­чи­не­те. Се­га е най-под­ход­ящо­то вре­ме да за­поч­не­те да си пра­ви­те пла­но­ве. Нас­трое­ни сте да се със­ре­до­то­чи­те вър­ху от­но­ше­ния­та със своя парт­ньор и да дей­ства­те нес­пир­но, за да мо­же­те и два­ма­та да се чувс­тва­те чу­дес­но. Ще при­със­тва­те на важ­но съ­би­тие.

РАК

Днес об­кръ­жа­ва­щи­те ще ви нат­рап­ват свои­те ид­еи и мис­ли. Ще се на­ло­жи да дей­ства­те по чужд сце­на­рий и няма да се за­мисл­яте осо­бе­но за сми­съ­ла на ста­ва­що­то. За днес е пре­по­ръ­чи­тел­но да прие­ма­те са­мо оне­зи пред­ло­же­ния, от кои­то мо­же да спе­че­ли­те. Денят ще е ус­пе­шен за но­ви за­поз­нанс­тва, ро­ман­тич­ни сре­щи и лю­бов­ни от­но­ше­ния.

ЛЪВ

Съ­бо­та­та ви пре­дос­тавя уни­кал­ния шанс да се по­чувс­тва­те сил­на и зна­чи­ма лич­ност. Пред­стоя­ща­та сре­ща с ви­со­ко­пос­та­вен чо­век ще се уве­нчае с при­до­бив­ки за вас. По­ло­вин­ка­та ви ще бъ­де прия­тно из­не­на­да­на от но­во­то ви ам­плоа. Пос­та­рай­те се да не за­гу­би­те прия­те­ли­те си, ка­то се зае­ме­те с но­ви­те си ан­гажи­мен­ти.

ДЕВА

За съ­жа­ле­ние в спи­съ­ка на прио­ри­те­ти­те на ва­шия лю­бим чо­век днес съв­сем няма да бъ­де­те на пър­во място. Да­же е въз­мож­но да не за­бе­ле­жи някак­ва пром­яна във вас. Не се ого­рча­вай­те от то­зи факт, а прие­ме­те, че той се е заел с не­що гол­ямо, кое­то ще про­ме­ни жи­во­та ви в по­ло­жи­тел­на по­со­ка. Пред­стои ви но­во за­поз­нанс­тво.

ВЕЗНИ

То­ва е ден на мно­го сил­но раз­драз­не­ние. При­чи­ни­те за не­го мо­же да бъ­дат раз­нооб­раз­ни – от еже­днев­ни труд­нос­ти до гло­бал­но не­до­волс­тво. При­ми­ре­те се със съз­да­ла­та се си­туа­ция. Ще ви рад­ват про­фе­сио­нал­ни ус­пе­хи, ще по­лу­ча­ва­те ком­пли­мен­ти и зна­ци на вни­ма­ние. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни за фи­нан­си­те си, ще са ви необ­хо­ди­ми го­ле­ми су­ми.

СКОРПИОН

Днес няма да е лес­но на ва­шия лю­бим чо­век да до­ка­же кол­ко ви оби­ча и ви е пре­дан. На някои пред­стои пъ­ту­ва­не, свър­за­но със слу­жеб­ни ан­га­жи­мен­ти и пред­стоя­щи пре­го­во­ри за дъл­гос­роч­но парт­ньорс­тво. За всич­ки ос­та­на­ли не­ща за­ба­ве­те ход и си нап­ра­ве­те рав­нос­мет­ка за всич­ко оно­ва, кое­то сте про­пус­на­ли в пос­лед­но вре­ме.

СТРЕЛЕЦ

Ще се на­ло­жи да при­бег­не­те до дос­та нео­би­чай­ни пос­тъп­ки, за да пос­тиг­не­те ус­пех. Ста­ва ду­ма не за пред­на­ме­ре­на ек­стра­ва­ган­тност, а за еди­нстве­но вер­ни ре­ше­ния, кои­то се ока­зват из­клю­чи­тел­но ори­ги­нал­ни. За­то­ва ед­ва ли някой ще е уди­вен или шо­ки­ран от дей­ствия­та ви, те по-ско­ро ще пре­диз­ви­кат въз­хи­ще­ние и одо­бре­ние.

КОЗИРОГ

Трябва да нап­ра­ви­те всич­ко въз­мож­но, за да се раз­вле­че­те и да пов­диг­не­те нас­трое­ние­то си. Ако ще пъ­ту­ва­те по за­да­чи, из­бе­ре­те най-жи­во­пис­ния мар­шрут, ако ра­бо­ти­те в офис, пос­та­рай­те се по­ве­че да об­щу­ва­те с ко­ле­ги­те си. Ни­кой няма да пом­ра­чи еу­фо­рич­но­то ви нас­трое­ние. Ваш род­ни­на ще ви по­тър­си за съ­вет, ако мо­же­те му по­мог­не­те.

ВОДОЛЕЙ

Съ­бо­та ид­ва с уве­ре­нос­т в собс­тве­ни­те въз­мож­нос­ти и ду­шев­но рав­но­ве­сие. Опи­тай­те да не се на­мес­ва­те в раз­ни неп­ред­ска­зуе­ми на­чи­на­ния. Не трябва днес да раз­каз­ва­те на своя лю­бим чо­век за всич­ки неп­рия­тнос­ти, с кои­то се е на­ла­га­ло да се бо­ри­те през пос­лед­на­та сед­ми­ца. То­ва ще пре­диз­ви­ка у не­го бур­но въл­не­ние и въз­му­ще­ние.

РИБИ

Днес на ва­шия лю­бим чо­век ще бъ­де дос­та труд­но да се при­ми­ри със своя­та роля във ва­шия жи­вот и за­то­ва не­ми­нуе­мо ще се стре­ми да я из­ме­ни по няка­къв на­чин, въз­мож­ни са кон­флик­ти. Под­ходящ ден за на­ча­ло на но­ви от­но­ше­ния. Без­пог­реш­на­та ин­туи­ция ще ви поз­во­ли да прео­до­лее­те и про­фе­сио­нал­ни­те, и лич­ни­те труд­нос­ти.