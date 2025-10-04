ХОРОСКОП ЗА 4 ОКТОМВРИ

ОВЕН
За мнозина съботният ден ще премине в спорове и доказване на правотата им. Излишно ще се притеснявате за служебни задачи за решаване, които сте отложили по обясними за вас причини. Ще се справите с тях само ако спокойно премислите и прецените създала се ситуация в работата ви. Намерете сили у себе си за ново начало.
ТЕЛЕЦ
Днес всички факти ще се обърнат срещу вас, ако си затворите очите за дребни неща, които ще рефлектират в бъдеще. Не бързайте да правите изводи за неща, които не сте си изяснили. Някакви неприятности очаква ваш близък и сега ще се нуждае от подкрепата ви. Скоро всичко ще се подреди по друг, по-благоприятен начин.
БЛИЗНАЦИ
Близнаци, замислете се да отидете някъде, където ще се отпуснете и отпочинете. Сега е най-подходящото време да започнете да си правите планове. Настроени сте да се съсредоточите върху отношенията със своя партньор и да действате неспирно, за да можете и двамата да се чувствате чудесно. Ще присъствате на важно събитие.
РАК
Днес обкръжаващите ще ви натрапват своите идеи и мисли. Ще се наложи да действате по чужд сценарий и няма да се замисляте особено за смисъла на ставащото. За днес е препоръчително да приемате само онези предложения, от които може да спечелите. Денят ще е успешен за нови запознанства, романтични срещи и любовни отношения.
ЛЪВ
Съботата ви предоставя уникалния шанс да се почувствате силна и значима личност. Предстоящата среща с високопоставен човек ще се увенчае с придобивки за вас. Половинката ви ще бъде приятно изненадана от новото ви амплоа. Постарайте се да не загубите приятелите си, като се заемете с новите си ангажименти.
ДЕВА
За съжаление в списъка на приоритетите на вашия любим човек днес съвсем няма да бъдете на първо място. Даже е възможно да не забележи някаква промяна във вас. Не се огорчавайте от този факт, а приемете, че той се е заел с нещо голямо, което ще промени живота ви в положителна посока. Предстои ви ново запознанство.
ВЕЗНИ
Това е ден на много силно раздразнение. Причините за него може да бъдат разнообразни – от ежедневни трудности до глобално недоволство. Примирете се със създалата се ситуация. Ще ви радват професионални успехи, ще получавате комплименти и знаци на внимание. Бъдете внимателни за финансите си, ще са ви необходими големи суми.
СКОРПИОН
Днес няма да е лесно на вашия любим човек да докаже колко ви обича и ви е предан. На някои предстои пътуване, свързано със служебни ангажименти и предстоящи преговори за дългосрочно партньорство. За всички останали неща забавете ход и си направете равносметка за всичко онова, което сте пропуснали в последно време.
СТРЕЛЕЦ
Ще се наложи да прибегнете до доста необичайни постъпки, за да постигнете успех. Става дума не за преднамерена екстравагантност, а за единствено верни решения, които се оказват изключително оригинални. Затова едва ли някой ще е удивен или шокиран от действията ви, те по-скоро ще предизвикат възхищение и одобрение.
КОЗИРОГ
Трябва да направите всичко възможно, за да се развлечете и да повдигнете настроението си. Ако ще пътувате по задачи, изберете най-живописния маршрут, ако работите в офис, постарайте се повече да общувате с колегите си. Никой няма да помрачи еуфоричното ви настроение. Ваш роднина ще ви потърси за съвет, ако можете му помогнете.
ВОДОЛЕЙ
Събота идва с увереност в собствените възможности и душевно равновесие. Опитайте да не се намесвате в разни непредсказуеми начинания. Не трябва днес да разказвате на своя любим човек за всички неприятности, с които се е налагало да се борите през последната седмица. Това ще предизвика у него бурно вълнение и възмущение.
РИБИ
Днес на вашия любим човек ще бъде доста трудно да се примири със своята роля във вашия живот и затова неминуемо ще се стреми да я измени по някакъв начин, възможни са конфликти. Подходящ ден за начало на нови отношения. Безпогрешната интуиция ще ви позволи да преодолеете и професионалните, и личните трудности.