ХОРОСКОП ЗА 5 ОКТОМВРИ

ОВЕН
Не прекарвайте деня в спорове и пререкания, каквато е нагласата на мнозина днес. Ще научите за непознати за вас служебни дела. Новините ще окажат положително влияние за вас и ще допринесат за личното ви успокоение и сигурност. Ще получите ново предложение в делови план, обърнете му сериозно внимание.
ТЕЛЕЦ
При вас промените набират скорост и неделя е своеобразна кулминация. Ще възобновите стара влиятелна връзка с хора, имащи големи възможности. В службата денят е положителен, имате шанс във финансови дела и за лични и делови контакти. Ако е възможно, постарайте се да избегнете далечни пътувания.
БЛИЗНАЦИ
Неделя ви носи късмет, но трябва сами да се ангажирате с осъществяването му, като бъдете активни в делата. Шансът ви е неоспорим по отношение на парични печалби и контакти с цел съдружна дейност. Ако направите опит за измама на близък човек, ще последват куп неприятности. Хармонията в дома е на ниво.
РАК
Днес родените под Рак се делят на две категории. Доста успешен ден за едните, който им предоставя нови възможности за реализация, докато другата част от вас са в затруднение. Всички обаче сте много самонадеяни и проявявате несъобразителност, което влече след себе си беди. Бъдете по-търпеливи и не се дръжте иронично.
ЛЪВ
Мнозина от Лъв са във финансова офанзива днес и едва ли друго нещо ще задържи вниманието им. Ще имате късмет да осъществите стремежите си, но се налага да придобиете нова информация или знания в областта на финансите, която ви липсва. Ще настъпят неприятни сложни професионални промени при други от вас.
ДЕВА
Девите са работливи хора, но само с работа не се живее. Днес вашият емоционален заряд е много висок и желанието за любовна взаимност е много голямо при почти всички от зодията. Сега сте прями, открити и доверчиви, но не бива да забравяте, че хората по принцип са мнителни и държанието ви може да бъде изтълкувано превратно.
ВЕЗНИ
Днес много от Везни ги притеснява необходимостта от пари, но имате възможност да решите този проблем. Ще постигнете голям успех за делата и намеренията си чрез контактите, които ще проведете. Поради емоционална невъздържаност някои от вас могат да очакват известни неприятности в службата си.
СКОРПИОН
Неделя е добър ден за вас и носи успехи. Днес можете да задържите започната работа или да постигнете щастлив край на нещо, което ви е мъчило продължително време. Положително развитие ще имат планове, свързани с дома ви или финансите. За някои настъпва нов период на обществени взаимоотношения.
СТРЕЛЕЦ
Денят носи изразителни възможности за лична реализация у Стрелците, като в повечето случаи ще осъществите контактите си. Промяната ще обхване професионалното ви поприще и любовните отношения, като тя ще бъде бърза и дори неочаквана, докато при други ще се развие за по-продължителен срок.
КОЗИРОГ
Негативен е неделя за Козирозите. Става въпрос за вашето самочувствие и личното предразположение, което сега е повлияно от лични или семейни неприятности. Ще осъществите промяна, която не бива да ви плаши и да смятате, че ще последват нови неприятности. Тя ще доведе до вътрешно успокоение и лична стабилизация.
ВОДОЛЕЙ
За вас неделя има значението на много личен ден, през който ще получите отговори на важни неща. Във връзка с професионалните ангажименти всичко е относително спокойно и поне днес няма да има изненади. Неприятностите за Водолеите се отнасят до човек, към когото сте били изключително лоялни и предани.
РИБИ
Минимална е вероятността да не постигнете успехи в делата си и това е възможно само ако се заблудите в стремежите си, тръгвайки в посока на илюзорни реалности. Здравият разум няма да ви изневери и ще оползотворите деня. Ще се възобновят стари контакти, ще последва помощ и подкрепа от влиятелен човек.