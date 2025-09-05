ХОРОСКОП ЗА 5 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Не ви напуска безпокойството за финансовите ви възможности и мнозина живеят с абсолютната убеденост, че ги преследва малшанс. Ще възникне предложение да извършите дадена работа срещу заплащане, не се колебайте да се ангажирате. В службата и за работата ви настъпва благоприятен период за печалба.

ТЕЛЕЦ

Петък е изряден за вас в професионално отношение и ще премине неусетно, въпреки че ще свършите доста работа. Обстановката ще бъде спокойна и ще цари съгласие. Мнозина днес ще получат неочаквано някакви пари. Със служебните задължения ще се справите успешно.

БЛИЗНАЦИ

Днес вие сте припрени в действията си, но не поради безпокойство, а защото желаете бързо и прецизно да изпълните всичко, което ви е задължение за деня. Някои от вас неочаквано ще получат съобщение за заплащане на административна такса. В интимните отношения с партньора си отстранете противоречията, намерете общ език.

РАК

Петък е много добър и радостен ден за вас. Ще се зарадвате на очаквана новина, свързана с работа, към чиято положителна стойност повечето от вас са скептично настроени. Необходимо е да вземете незабавно решение как да реагирате, но действайте по нов начин – различен от досегашния.

ЛЪВ

Усложнена е обстановката в петък около вас, но това не означава непременно лошо развитие на делата ви. Налице са множество фактори, чието подреждане или разрешаването на трудни задачи изискват вашата настойчивост и подробно обмисляне. Повечето от вас ще обсъждат домашни проблеми в семейния съвет.

ДЕВА

Петък е благоприятен и създава условия за печеливша дейност. Мнозина от вас ще постигнат съгласие относно финанси. Най-важната ви дейност за деня ще бъде среща, която ще се превърне в разговор по неотложни делови проблеми. Не проявявайте нетърпение на работното си място, атакувайте позициите, към които се стремите.

ВЕЗНИ

Балансирано е поведението на Везните днес и емоционално сте доста уравновесени. За много от вас сега е по-добре на работното място да бъдете изпълнителни и съзнателни. Не демонстрирайте свободомислие. Денят ще зарадва мнозина с новина, която има отношение към вашата работа. Очертава се някаква печалба за дома ви.

СКОРПИОН

Главната грижа на Скорпионите днес е реализацията в творческата насока. В някои случаи това е свързано пряко с професионалните ви ангажименти, а в други има отношение към проведен разговор с обществено ангажирани лица. Ще постигнете намеренията си и ще оставите добро впечатление. Ще поставите началото на печеливша дейност.

СТРЕЛЕЦ

Някои от вас ще бъдат страшно изненадани по повод едно съобщение, което ви уведомява за наследство. Касае имот, който е бил спорен доста време. Радостта на други ще бъде свързана с пари, които ще получите на работното си място за извършена работа. Няма да ви липсват приятелски контакти, които ще преминат в съгласие и в някои случаи ще заглаждат важни въпроси.

КОЗИРОГ

За Козирозите петък е успешен ден, предоставящ добри възможности за професионална изява, нови контакти или реализиране на собствена идея. Обстановката на служебното ви място е спокойна и сега е моментът да атакувате желаните позиции. Не е изключено да постигнете успех, но не бива да действате прибързано и необмислено, имайте правилна преценка.

ВОДОЛЕЙ

Днес всичко ще осъществите спокойно и с предварителна увереност в успеха. Неочаквано добри новини ще ви зарадват в службата. За някои те се отнасят до работата ви, а в други до подкрепата, която ще ви предостави влиятелно лице. Някои ще получат предложение за реализиране на неконвенционална печалба, не залагайте там, където нещо ви смущава.

РИБИ

Рибите са много изпълнителни в петък и се движат по предначертания си план. Реализация не липсва, но в много случаи тя е съпроводена от повишените ви усилия. Добрите новини ще ви споходят днес и в почти всички случаи те имат отношение към деловата дейност. Ще получите предложение от приятели, което ще ви донесе сполука. Към много от вас ще бъде отправено неочаквано предложение.





