ХОРОСКОП ЗА 5 ЯНУАРИ

ОВЕН

Пазете се от допускане на грешки във финансовите дела поради липса на информация. Иначе понеделник може да се нарече печеливш, тъй като за мнозина възникват благоприятни условия за материална реализация. Не е изключено да получите изгодно професионално предложение. Предстои ви да вземете важно решение.



ТЕЛЕЦ

Понеделник е подходящ за любов. Възможно е във вашия кръг да се появи човек, който няма да е безразличен към личността ви. Не давайте воля на користолюбие, намалете изискванията си относно придобивки. Дълги и интересни разговори с колеги.



БЛИЗНАЦИ

Изпъкват финансови печалби, най-вече от съдружен бизнес. Намерете време за срещи, имате шанс неочаквано да разрешите личен проблем. За някои Близнаци се забелязват изненадващо приятни контакти, вероятно с любовен оттенък.



РАК

Чувствате вътрешна дисхармония, възможно е конфликтно настроение. Бъдете предпазливи, намалете изискванията си. Започват позитивни промени в личния живот, които обаче няма да се осъществят бързо. Трудностите в изпълнението на професионалните задачи ще преодолеете с нечия подкрепа. Много ползотворни контакти.



ЛЪВ

Шансът ви днес е за пари, но се налага да потърсите информация за възможностите, които се откриват в тази сфера. Ако става дума за предложение, обмислете положителните страни и недостатъците.



ДЕВА

Понеделник е много късметлийски за представителите на Дева. Вероятно в кръга на познатите ви настъпва раздвижване, появяват се нови приятели. Ще имате успех и в любовните, и в материалните дела. Ще бъдете подкрепени, може да получите изгодни предложения. Контактите ви са печеливши, но бъдете предпазливи в общуването си по делови теми.



ВЕЗНИ

Мнозина съзнателно търсят уединение, сякаш да преценят най-подходящото време за „нападение“. Предстои ви да вземете категорично решение за бъдещото развитие на любовните и на професионалните ви дела. Според звездите най-подходящо за работата ви е сътрудничеството. Днес – печалби и придобивки за дома.



СКОРПИОН

Склонни сте да занемарите собствените си дела, за да бъдете в услуга на други. Влияете се и от емоционалната си нагласа. Забелязват се промени, които обещават възможности да оправите финансовото си положение.



СТРЕЛЕЦ

Денят може да премине доста досадно за вас, ако не се задействате да „гоните“ изпълнението на задачите си. Имате шанс в професионалната сфера, което може да означава за някои Стрелци намиране на подходяща работа или изгодно предложение да подобрите позициите си в службата. Заинтересувайте се за подробностите и най-вече от финансовото обезпечение.



КОЗИРОГ

Късметлии са днес Козирозите, дано се възползват от благоприятните условия за реализация. Търсете контакти. Освен съдействието, което ще получите, имате голям шанс във финансовата област. Ако проведете пътуване с парична цел, ще постигнете желаните резултати, където не се изключва и ново запознанство, и в най-скоро време ще се нуждаете от помощта, която ще ви бъде оказана.



ВОДОЛЕЙ

На преден план пред Водолеите изпъкват благоприятни промени в живота им. Понеделник е с любовни вибрации за мнозина, но не е изключено и да заминете с цел приятни преживявания. Денят е хубав за развлечения, но не прекалявайте. Работната седмица ще бъде доста напрегната за вас. Успех в професионалните финансови дела. Ще получите хубав подарък от любим човек.



РИБИ

Един ден, в който бихте могли да принесете полза както за деловото си развитие, така и за любовния живот. Ще ви съпътства успех и ще ви демонстрират взаимност. Творческите личности от знака ще се радват на блестяща изява и реализация. Добри предпоставки и за пътуване. Очертават се възможности за брачен съюз след дълго преживяване на неприятности.