ХОРОСКОП ЗА 6 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти. В професионално отношение ще имате плодотворен ден, но не бъдете наивни, защото някой може да се възползва и да ви причини финансови загуби. Трудности при някои, свързани с наследство.



ТЕЛЕЦ

В понеделник вие сте изразителни и устремени и в състояние да постигнете висок успех в личните или в професионалните си дела. Не проявявайте агресивност при контактите си, защото можете да се провалите. Бъдете умерени и резултатът ще бъде повече от положителен. Енергични сте и имате възможност да разрешите всичко днес.



БЛИЗНАЦИ

Особено добър ден е понеделник за вас и ще бъде успешен във всяко отношение. На работното си място някои от вас ще проявят недоволство и е възможно да се почувстват затруднение. Възможно е шефовете ви да се противопоставят на някои ваши планове, изложете ги друг ден.



РАК

Понеделник е благоприятно начало за вашия професионален живот, но трябва да се съобразите с някои много важни неща, за да не се обърнат против вас. Първото важно условие е да проявите умереност във всичко. Не се предоверявайте и не разкривайте намеренията си.



ЛЪВ

Липсата на информация по интересуващи ви въпроси е най-притеснителното явление за Лъвовете. Днес опитът ви да си я набавите ще бъде фатална стъпка от ваша страна. Оставете нещата такива, каквито са. Съществуват възможности някой да ви създаде професионални трудности.



ДЕВА

Ден за успехи, пълнота и изобилие е понеделник за Девите. Днес няма да имате никакви проблеми от делово или професионално естество. Единственото неприятно явление е опитът на някои от колегите да ви шпионира, но бързо ще го разкриете. Отнасяйте се с по-малко доверие към околните.



ВЕЗНИ

Важен е понеделник за вашите взаимоотношения с приятели или роднини. Тези, които се обръщат към вас за помощ, непременно имат нужда от такава и не им я отказвайте. Денят се характеризира с успехи в професията, в деловите контакти и заниманията с обществен характер.



СКОРПИОН

В понеделник силата на Скорпионите е изразителна, но обстоятелствата не ви позволяват да действате. Съществуват задръжки, които в някои случаи са в самите вас. Днес най-добре ще се развиват вашите професионални дела и трябва да насочите изцяло енергията си натам. Днес за някои е характерно състоянието на подем.



СТРЕЛЕЦ

Денят ви изправя пред зависимост от определен контакт, най-вероятно от делови порядък. Ако го осъществите, вашият успех не подлежи на съмнение. Във финансовите дела днес денят има негативен израз както към професионалистите, така и към бизнесмените. Отдайте се на почивка! Заслужавате повече от потупване по рамото за добре свършена работа.



КОЗИРОГ

Труден е понеделник и може би някои ще имат здравословни проблеми, които няма да им дадат възможност да реализират деловите си намерения. Ваш “приятел” ще се опита да ви измами. За други понеделник е успешен в делово отношение. Бъдете дипломатични и последователни, активността ви е завидна, но въдворете ред в мислите си. Добрият завършек на деня се определя от личното ви отношение към семейния партньор.



ВОДОЛЕЙ

За Водолеите в понеделник са характерни придобивките и успехът. Необходимо е да проявите повече активност и усет за хармония. Мнозина имат домашни проблеми, които в някои случаи са продължили по-дълго от очакваното. Каквито и да са те, една добра дума никога не е излишна. За реализиране на финанси се възползвайте от късмета си. Съобразявайте поведението си, слушайте повече.



РИБИ

Много успешен е понеделник и създава добри възможности за финансова реализация или активност в делови план. При някои са възможни задръжки в делата поради липса на достатъчно информация, но ще можете да си я набавите още днес. Приятели ще се опитат да ви подведат с невярна информация, проверете казаното от тях преди да предприемете действия.