ХОРОСКОП ЗА 6 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН
Възможни са трудности в събота за Овните. Ще се разочаровате от хората, чието мнение е важно за Вас. Това би било крайно неприятно, тъй като, както и преди, се нуждаете от тяхната подкрепа и одобрение. Старайте се да се държите спокойно и дружелюбно, дори това да Ви напомня за по-рано допуснати грешки и пропуски.
ТЕЛЕЦ
Приятелите и роднините ви знаят, че Вие сте човекът, на когото винаги могат да разчитат. Уравновесени сте и почти винаги сте в състояние да дадете добър съвет, от който ще има нужда човек, когото обичате. Той има доста сериозен проблем и разчита на вас. Помогнете да вземе правилното решение. Днес е подходящ ден за самообразование.
БЛИЗНАЦИ
Емоциите ви преживяват упадък, а ситуацията става все по-сложна и драматична, задълбочаваща се. Ако някой прекалено много ви притиска, за да се измъкне от дадена ситуация на ваш гръб, това само ще породи агресия. Вземете нещата в свои ръце и предразположете за разговор опонента си. Обсъдете това, което ви вълнува, и намерете решение.
РАК
Днес предстои да се справите със сложна задача, която ще бъде поставена от вашия любим човек. Постарайте се да се справите с всичко, като положите максимално старание и усилия. В противен случай и при най-малкия неуспех ще бъдете обвинени, че не сте искали това да стане, и индиректно ще се правят изводи за отношението ви.
ЛЪВ
Ако днес действате предпазливо, ще можете в края на деня да се поздравите за успехите си. Към всички неприятности, които ще съпътстват работата ви, подходете спокойно и разумно. Неприятности в събота ще имат онези от вас, които пренебрегват добрия тон и си позволят да клеветят и злепоставят колеги. Избягвайте конфликтите.
ДЕВА
Днес Девите ще водят разговори по глобални въпроси с хора, които са от близкото им обкръжение. Не влизайте в излишни полемики, при които караниците са неизбежни. Ако демонстрирате упоритост и постоянство и защитите своята гледна точка по даден въпрос, ще спечелите уважението на околните и ще изпитате удовлетворение.
ВЕЗНИ
Денят е много благоприятен за купуване антикварни предмети и скъпоценности. Някои ще имат възможност да инвестират в бизнес, но преди това проучете в детайли проекта, който искате да финансирате, а не да го правите на сляпо. В обкръжението ви ще се появи човек, предизвикващ у вас противоречиви чувства и ще ви привлече.
СКОРПИОН
Днес няма никаква нужда да се намесвате в живота на хората, които ви заобикалят, макар че много ще ви се иска да го направите. У вас кипи силно желание да вземете участие във всичко, което става, а това открива пред вас множество нови удивителни възможности. Ваш близък е изпаднал в нужда и ще ви потърси пари назаем.
СТРЕЛЕЦ
Съботният ден ви готви изненада, свързана с пътуване. Изпълнени сте с енергия и нищо няма да спре успешната ви реализация. Рискувате да се държите неразумно, ако се поддадете на емоциите си. После може да съжалявате за това, че сте били толкова откровени с хора, които са ви провокирали с действията си. Денят ви ще завърши с релакс в приятна обстановка.
КОЗИРОГ
Освободете се от всичко, което не ви е подвластно и не можете да контролирате. Трудно е да се направи, но веднага щом започнете да полагате усилия, незабавно ще усетите вкуса на свободата. Понякога чувството за вина ще възпрепятства забравянето на старите неудачи, лошото отношение и други неприятни случки. Не позволявайте лошото настроение да помрачи хубавия ви ден.
ВОДОЛЕЙ
Неочаквано и за самите вас ще се окажете в центъра на внимание, а това навярно ще ви зарадва. Приятните признания ще ви поднесе любимият човек и това ще ви окриля през целия ден. Обаче бъдете внимателни и избягвайте провокационното поведение. Някои ще получат подаръци днес за личния си празник от своите близки и приятни сюрпризи от приятели.
РИБИ
Трябва да гледате в бъдещето с повече оптимизъм. На някои ще бъде трудно да си намерят съюзници, ако не изглеждат напълно уверени в себе си и съмняващи се в победата. Създалите се отношения (и делови, и лични) ще изглеждат изгубили актуалност, не бързайте с решенията. Всичко, което днес ще бъде разрушено, едва ли ще възстановите.