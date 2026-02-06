ХОРОСКОП ЗА 6 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

В петък Овните са зависими от емоциите си, но е редно да завършите деня с присъщия ви ентусиазъм. Активността ще ви сблъска с противоречивото настроение на конкурентите, но печелившите позиции са вашите. Денят е добър за постигане на колективни споразумения.



ТЕЛЕЦ

Труден е петък за Телците, притеснени сте за провеждане на контактите си. Причините са както лични, така и домашни, а в някои случаи и във връзка с поетите ангажименти. При някои неприятностите се свързват с финансово известие. Иначе работният ден е добър, с добри възможности.



БЛИЗНАЦИ

За много от Близнаците в петък е характерна емоционална рязкост, която ви прави твърде уязвими, особено при делови преговори или контакти, в които вие трябва да покажете неотстъпчивост от позициите си. Не се поддавайте на това повърхностно внушение или усещане.



РАК

Раците са обезпокоени от финансови проблеми и петък ще премине тягостно. Но денят ви предоставя възможности за реализация само ако се освободите от личните ограничения, които си налагате сами. Обърнете по-голямо внимание на контактите, чрез тях ще преодолеете кризата. Служебният ден е спокоен и успешен, ако съумеете да овладеете раздразнението си спрямо шеф.



ЛЪВ

Лъвовете са притеснени за делата си, страхувайки се да не закъснеят с реализацията, която вече идейно са разработили. Можете да бъдете напълно убедени, че не съществува такава опасност. На мнозина днес ще бъде демонстрирано приятелство и уважително отношение. Бъдете толерантни.



ДЕВА

Ден за спорове на различни нива, в зависимост от професионалната ангажираност те са с различен оттенък: в бизнеса – конкурентоспособно надделяване, в науката, икономиката и финансите – за теоретично и практично противопоставяне. Докажете истинската стойност на позициите си.



ВЕЗНИ

Везните трябва да бъдат доста внимателни, възможни са измами, особено за пътуващите от вас. Не бива по никакъв начин да намалявате бдителността си към онова, което ви се говори. Денят ще ви донесе успехи. Ще имате среща, при която ще затвърдите взаимоотношенията си.



СКОРПИОН

В петък Скорпионите са облагодетелствани в своите действия. Ярка е активността, с която мнозина от вас ще работят по належащи въпроси. Прибързаните действия са във ваша вреда. Някои ще действат задкулисно, за да спечелят признанието и съдействието на жена. В служебно отношение сте в благоприятни позиции и ще имате успешен ден.



СТРЕЛЕЦ

В петък Стрелците не са лишени от добри възможности. Проблем представлява невъздържаността на мнозина, която ще се прояви под различни форми – арогантност и агресивност. Служебната работа на мнозина ще забоксува поради независещи от вас проблеми. Някои ще влязат в спор с влиятелни хора. Прибързаността ви ще попречи да убедите партньорите си в своя избор.



КОЗИРОГ

Козирозите не трябва да се хвърлят в изпълнението на нови проекти, свързани с деловия начин на живот. Времето е неподходящо за това. След време ще откриете пропуски в идеите си и ще разберете грешките си. Днес ще съвпаднат служебни проверки, които ще нарушат ритъма ви на работа. Бизнесмените с нескрито притеснение очакват становището на партньорите си.



ВОДОЛЕЙ

Плановете, които Водолеите редят един след друг, едва ли ще намерят реализация в петък. Те се нуждаят от сериозни корекции, но това ще схванете по-късно, едва когато действително се заемете с осъществяването им. Ползотворен ден за работещите в изкуството. Вдъхновението, което беше поизоставило творците, ще бъде добър източник на прилив на енергия. Добре е да насочите вниманието си към гости, които ще посетят дома ви.



РИБИ

Полето на интуицията е ваша територия. Мнозина от Рибите, чиято работа е свързана с чести пътувания, са обезпокоени относно действията на колегите си по време на отсъствието им. Излишно е притеснението ви. Други са обладани от копнеж по интимни преживявания, дайте воля на чувствата си. Положените усилия за нормализиране на отношенията с половинката ви ще дадат резултат. Добре е да се съобразявате с парите си и да се пазите от излишни харчове. Въздържайте се от конфронтация в семейството.