ХОРОСКОП ЗА 7 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Събота е малко кризисен ден по отношение на деловите задачи, но ако сте достатъчно деятелни, ще постигнете желаните резултати. Възможно е да имате повече професионална работа, но ще се справите блестящо, ще бъдат оценени качествата ви и ще имате придобивки.



ТЕЛЕЦ

В събота ще се разкрият някои фактори, влияещи върху личния и деловия ви живот, не са приятни, изглежда ще възпрепятстват работата ви. Съобразете се с обстоятелствата и отложете някои ангажименти за друг ден от новата седмица.



БЛИЗНАЦИ

Мнозина Близнаци са завладени от мрачни мисли, но съботата е с добра характеристика за емоционалното ви състояние. Благотворна роля за настроението ви ще имат срещите и контактите днес. Ще ви радва компанията на приятели, ще получите приятно съобщение. За някои се изпълнява любовно желание. Ще получите добри вести.



РАК

Събота е кризисен за Раците по отношение на професионалното развитие, силно застрашени сте от допускане на грешки в работата си. Не сте предпазени и от огорчения. Приятно ще се чувствате в компанията на приятелка или близка жена вкъщи. Възможности за материални придобивки от съдружен бизнес или хазарт.



ЛЪВ

Мнозина ще бъдат ангажирани с финансови дела, като не са изключени трудности и смущения в това отношение. Застрашени сте и от допускане на грешки. Обаче се очертават добри перспективи спрямо професионалното ви развитие и интимния живот. Полезен контакт с приятел или близка жена ви очакват в събота, което ще ви ободри.



ДЕВА

Денят е натоварен с ангажименти, но съботата ви дава картбланш за осъществяване на програмата. Още повече че в живота ви настъпва благотворна промяна, която първоначално ще се яви в любовните дела. Съществено значение има запознанство, което ще очертае дългосрочно приятелство и една хармонична и стабилна връзка.



ВЕЗНИ

Събота е неприятен за дамския състав на Везни. За всички обаче ще настъпи домашно-семейна промяна, която ще е с положителен знак и ще окаже начало на нов живот. Трудностите ви днес са по отношение на работата и общуването с колегите. Освободете се от мисълта за причинено ви зло, не разчитайте и на обещания.



СКОРПИОН

Късметлии сте днес и ще ви върви както по отношение на любовта, така и в делови смисъл. Очертават се благотворни контакти сред бизнесмените и хората на изкуството. За някои изпъква запознанство, полезно за професионалното развитие, а за други – метаморфози в любовните отношения или пътуване, свързано с близък приятел. Избирайте онова, което е наистина важно.



СТРЕЛЕЦ

Особено благоприятни са контактите, срещите и разговорите ви в събота. Не е изключено едно запознанство да промени към добро деловия ви живот и бюджета ви. По отношение на професионалните дела се изясняват някои интересуващи ви обстоятелства. Пазете се от допускане на грешки в работата или във взаимоотношенията с колегите си.



КОЗИРОГ

За мнозина събота е изцяло заета с уреждане на домашни или семейни дела, изготвяне на документи. Изясняват се някои интересуващи фактори, влияещи върху личния ви живот. Освободете се от вътрешния негативизъм и бъдете мили и общителни. На силни позиции сте и бихте могли да постигнете исканията си, действайте решително. Вие сте прави. Чудесно се развива деловата ви дейност. Постепенно ще навлезете в новото си поприще, но се запознайте внимателно с детайлите.



ВОДОЛЕЙ

Събота е доста емоционален за представителите на Водолей и като че ли цялата им програма за деня е съсредоточена в областта на контактите. Внимавайте обаче да не създадете грешно впечатление за себе си у другите. Едно запознанство е със силна любовна тенденция, което ще прерасне в по-сериозни взаимоотношения. Особено изгодни за успеха ви днес са контактите в обществото. Енергични сте и имате възможност да разрешите всичко днес.



РИБИ

Събота е благоприятен както в делови, така и в личен план. И за вас позитивно влияние върху настроението ще окажат срещите и приятелските компании. Освен това може да получите важна информация относно домашните и професионалните дела. Денят е много добър за хората, занимаващи се с изкуство – ще бъдете вдъхновени и продуктивни. Евентуален успех може да очаквате по отношение на семейно-домашни дела или взаимоотношенията с приятели.