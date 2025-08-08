ХОРОСКОП ЗА 8 АВГУСТ

ОВЕН

Последният работен ден за тази седмица се оказва малко труден и неприятен за вас. Трудности и спънки в делата ви могат да ви изнервят и по този начин да предизвикате собствената си “катастрофа” – ако сте оставили за днес да свършите всичко – ще претърпите неуспех. Бъдете внимателни.



ТЕЛЕЦ

Петък е натоварен в емоционален аспект за Телците. Чувствате се като във вакуум и предусещате само неуспеха си за деня. Може би точно това ви кара да бъдете търпеливи и изчакващи днес. Денят е успешен за дамите от Телец, особено за тези, които са свързани с бизнес – ще успеете в намеренията си.



БЛИЗНАЦИ

Днес вие сте раздразнителни и скандалджийски настроени. Освен да си навлечете неприятности, нищо добро не бихте могли да предизвикате по този начин. Денят предупреждава за служебни грешки от ваша страна. Не е фатално, но ако пренесете настроението си у дома, скандалът ви е неминуем.



РАК

И Раците не са застраховани от грешки днес. Става дума за грешки във финансови операции. В изгодна позиция сте в петък, но това не бива да е причина за прибързани ходове или необмислено влагане на пари.



ЛЪВ

В петък Лъвовете се чувстват могъщи и са готови да извършат грандиозни дела. Само че това не е достатъчно. Денят по-скоро предупреждава към умерено и резервирано поведение, отколкото към търсене на успех и “блясък”. Днес не е добре да водите разговори с началниците си за увеличаване на заплата. Пазете се от мъмрене.



ДЕВА

В петък Девите се чувстват потиснати. Вероятно вашата началничка е причина за недоразуменията в службата и незаслужено ниските ви доходи от професионалния труд. Съществува някаква интрига около служебното ви заплащане и макар че имате подкрепата на колеги, днес едва ли ще осъществите изискванията си. Успех в хазарта.



ВЕЗНИ

Добре ще се чувствате в петък, но и при вас има предупреждения за един малко комплициран ден. Възможно е да допуснете грешки с финанси, а при по-сериозни бизнес дела – напразни усилия от ваша страна. Вие сте търпеливи днес и ще усетите предпоставките за деня. Вслушайте се в интуицията си и не насилвайте нещата.



СКОРПИОН

Скорпионите са малко потиснати днес, вероятно поради умора. Денят не е подходящ при вас за разгръщане на широка дейност. Не са ви изяснени някои служебни обстоятелства и това може да ви доведе до грешки. В петък има вероятност да се разделите с някого от съдружниците си. Ще получите добро финансово предложение.



СТРЕЛЕЦ

Макар че се чувствате силно трудоспособни, сте и малко объркани в петък. На служебното място напразно ще се опитвате да постигнете необходимото ниво за работа, още повече че неочаквано ваши врагове могат да предизвикат скандал. Внимавайте за такива хора и подходете деликатно в съответната обстановка. Неочаквани приходи от хазарт.



КОЗИРОГ

Козирог са разстроени в петък и някои от вас нищо чудно да са болни. Става дума за временно неразположение, но това доста ще попречи на самочувствието и развитието на делата ви. Бъдете умерени в харчовете си през деня. Потиснете желанието си за срещи и контакти с приятели и колеги. Не се доверявайте прекалено на хора, които познавате отскоро.



ВОДОЛЕЙ

При вас проблемите в петък са свързани най-вече с дома ви. Много от вас, които имат за разрешаване квартирни проблеми, днес няма да успеят поради спънки от различен характер. На пари и разрешаване на бизнес въпроси не разчитайте днес, но дори и да нямате желание, можете да предприемете среща с влиятелен мъж, от когото очаквате помощ.



РИБИ

При Рибите се налага да потиснат амбициите си за деня. Не се напрягайте да свършите нещо важно на всяка цена, защото това заплашва и здравето ви. Има проблеми в службата, но и протежиране от страна на шефовете. Социалният ви статут е застрашен, въпреки неизяснените обстоятелства около заплащането ви, но крайният резултат ще е добър. Обтегнати са и взаимоотношенията ви с партньора.





