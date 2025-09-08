ХОРОСКОП ЗА 8 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН
Понеделник се характеризира с делова сполука, но ще ви върви в осъществяването и на личните намерения. Ще получите предложение за работа по специалността си, и то при отлични условия. Никой няма да се опитва да наруши избрания от вас стил на живот. На преден план през деня изникват дълго отлагани домашни проблеми.
ТЕЛЕЦ
Изглеждате нервни и притеснени, но понеделник ще ви зарадва с добри новини. Ако работите упорито, може да очаквате повишение в работата, което е свързано и със скок на заплатата ви. Възможно е общо начинание да пострада от несъгласията между вас. Размяната на груби думи само ще влоши положението.
БЛИЗНАЦИ
Не се впускайте в нови начинания, занимавайте се с обичайните си ангажименти. На преден план ще стоят културните мероприятия. Работещите Близнаци може да усетят, че самочувствието им се е сринало. Застрашени сте от ядове и конфликти. Не поставяйте целите си над всичко, не бъдете прекалено самонадеяни.
РАК
Започвате напрегнати работната седмица, като понеделник ще ви сюрпризира с неприятна промяна в обстоятелствата. Овладявайте амбициите и изчаквайте, обмислете добре ситуацията. В личен план ще имате възможност за любовна връзка с човек, към когото отдавна изпитвате не само симпатия, но и чувства.
ЛЪВ
Търпеливостта и настойчивостта на Лъвовете в постигането на набелязаната цел ще им донесе успех в понеделник. Денят идва с трансформации, като най-ярко те са изразени по отношение на любовния живот, но за някои Лъвове засягат финанси. Не сте предпазени от известни проблеми, но принципно шансът е на ваша страна.
ДЕВА
Днес Девите ще имат възможност да приведат в ред дълго отлаганите си дела. В понеделник отношенията ви с началниците значително ще се подобрят, може да получите и неочаквана премия. Денят фиксира ядове относно някои промени, засягащи домашно-семейните дела. Не са изключени и материални неволи на тази основа.
ВЕЗНИ
Понеделник изисква от Везните максимално себераздаване на работното място. Ще ви се удаде своевременно да решите поставените задачи само в случай, че лично се заемете с тях. За мнозина Везни интимният живот е в застой. Ако любовта има първостепенно значение за вас, се очертават приятни събития, новости.
СКОРПИОН
Скорпиони, проявете изобретателност и положете усилия и ще отстраните всички пречки по пътя на успеха на работното си място. Възможно е някои от вас да напуснат работа заради конфликт с началниците, ще се почувствате унизени. Изгодни са контактите ви днес, но трябва да проявите максимална дипломатичност и с доста такт ще постигнете намерението си.
СТРЕЛЕЦ
Стрелците, които напоследък обмислят нова операция, ще я доведат до успешен край и своевременно ще получат полагащото им се възнаграждение. Понеделник идва с промяна, която в повечето случаи ще коства неприятности. Наблюдават се както в частния живот, така и в работата. Не вземайте прибързани решения, винаги грешите, когато не проявите далновидност.
КОЗИРОГ
В понеделник сте заобиколени от мошеници и егоисти, които гледат как да се възползват от вас. Внимавайте! Това може да се отрази на репутацията ви. В работата ви се наблюдават трансформации, които дават надежди за по-добро материално осигуряване. Очакват ви романтични изживявания с обекта на вашите желания, който ще откликне на чувствата ви.
ВОДОЛЕЙ
Днес трябва да вземете важно решение, което вероятно ще се отрази на кариерата ви. Огромните усилия, които сте хвърлили, за да спечелите финансовата си независимост, ще дадат резултат. Най-общо казано, денят ви възнаграждава за търпението, положените труд и усилия. Особено приятно ще се чувствате в роднинско-семеен кръг.
РИБИ
Предстои ви досадна работа, чиито резултати ще видите в далечно бъдеще. Никак ентусиазирано не започвате работната седмица. Срещите и контактите са с приоритет в програмата ви. Някои от вас може да са претърпели загуба и сега ще търсят утеха в общуването с околните. Не се подвеждайте по чужди обещания.