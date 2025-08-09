ХОРОСКОП ЗА 9 АВГУСТ

ОВЕН



Бъдете благоразумни в събота и не харчете парите си на вятъра, защото много скоро ще почувствате огромната им липса. Други от вас отдавна изпитват финансова недостатъчност и правят амбициозни опити да променят своето финансово положение. Само личната амбиция и сериозни намерения не са достатъчни.



ТЕЛЕЦ



На вас ви е познато изкуството да придобивате материални ресурси, но понякога тази сръчност е повлияна от стремежа ви за сигурност, който обикновено я парализира. Днес ситуацията е аналогична и на мнозина ще бъде трудно да постъпят правилно. В събота не сте лишени от късмет, наблегнете на срещи, контакти, кореспонденция.



БЛИЗНАЦИ



Събота се характеризира с неприятни новини. Вероятно става дума за домашно-семейни проблеми, под чието влияние може да си създадете ядове и в службата. Не изпускайте от контрол нервите си, пазете се от грешки. Нервността няма да ви напусне изцяло, но такъв е вашият житейски заряд.

РАК



Тревогите така са ви притиснали, че трудно схващате благоприятните условия за действия и постигане на по-значителен от обикновено успех. В събота се очертава и доста професионална работа. Бъдете компромисни, търсете разбирателство в общуването с околните, за да може да разчитате на колегиална подкрепа.



ЛЪВ



Ако укрепите волята си, можете да обуздаете разходите си, които сега се характеризират с разточителство на пари и чувства към другия пол. Мнозина от вас сега не са в състояние да правят верни изводи и правилно да преценят заобикалящата ги обстановка – делова и обществена. Внимавайте относно допускане на грешки.



ДЕВА



Пристрастията под една или друга форма ще ви причинят беди. Ако става въпрос за личните контакти с хора от другия пол, е възможно да последват неприятни развръзки за брачно обвързване. В случаи на делови връзки и разговори е възможно да претърпите загуби. Не отдавайте прекомерно значение на несъществени фактори.



ВЕЗНИ



В събота Везните са доста обезпокоени, но не по делови и професионални причини, а във връзка с личния и любовния живот. Не проявявайте прекалено честолюбието си, бъдете сдържани и компромисни. Сега е важно да запазите хармония и разбирателство в дома си. Не се отказвайте и от любовния си шанс.



СКОРПИОН



Изобретателни са днес Скорпионите и лесно ще намерят изход от трудни ситуации или ще постигнат интересуващите ги решения по важен въпрос. Мнозина ще получат радостно известие, свързано с професионалната им кариера. По-голямата част от знака се чувстват преуморени, възможни са и здравословни неразположения.



СТРЕЛЕЦ



Днес верният път към вашия успех е постоянството, което не е сигурно, че ще бъде вашата характеристика. Положителните влияния говорят за добри постижения в преговори и контакти, решаване на проблеми, свързани с дома, и такива в службата. Засилени са възможностите ви за делово сътрудничество и обществена изява. Спокойната ви натура ще хармонизира отношенията в дома ви. В събота не сте лишени от късмет, наблегнете на срещи, контакти, кореспонденция.



КОЗИРОГ



Ще се радвате на хубав ден, с добри възможности за удовлетворяване на любовните интереси, за хармонизиране на семейните отношения. Безпокойството ви днес е свързано с едно съобщение, имащо отношение към работата ви, на което не трябва да вярвате. Ще се направят опит да ви елиминират от дадена сделка. Успешни ще бъдат деловите ви контакти и преговорите.



ВОДОЛЕЙ



Събота идва с важна промяна в ситуацията около вас. Денят носи късмет в професионалните дела, нищо чудно да ви зарадват и любовни новости. Стремете се към хармонични отношения, дайте израз на способностите си. Някои от вас ще бъдат провокирани съзнателно от свои тайни неприятели, но не им обръщайте внимание. Имате неприятели, които само чакат удобен момент да ви навредят. Пазете се!



РИБИ



По отношение на деловия живот в събота Рибите са като във вакуум. Избягвайте конфликти, за да си спестите неприятности и грешки. Хубаво е да потърсите мнението и съветите на по-компетентни от вас хора. Днес много от вас имат изразителни любовни шансове. Бъдете по-наблюдателни при дейности, които не са присъщи за вас. Ако е възможно, избягвайте да пътувате днес.





