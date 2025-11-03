Хорът на зам. кмета на Благоевград Ст. Кимчев и учител от НХГ впечатлиха публика и жури в „България търси талант“

Смесеният хор Rolling Tones на зам. кмета на Благоевград Станислав Кимчев впечатли жури и публика с изпълнението си „Chandelier“ в „България търси талант“ и съвсем заслужено продължава напред.

Кимчев е създател и диригент на смесената хорова формация от София. Хорът към НЧ „Аура“ е създаден през септември 2018 г. В началото започва като група от възпитаници на Американския университет в България, които искат да продължат музикалното си хоби и след следването, но бързо успява да привлече много други талантливи певци. Съставът наброява над 30 изпълнители, а репертоарът включва хорови аранжименти както на съвременни поп и мюзикъл песни, така и произведения от българския фолклор.

Хр. Златков

Както е известно, Станислав Кимчев режисира оперни заглавия и мюзикъли. Той е организатор, сценарист и водещ на редица публични събития в България и чужбина. Страстен привърженик е на модела, в който културата трябва да служи на образованието и социалните дейности, както пише във визитната му картичка на официалната страница на Община Благоевград.

Друг участник от Благоевград, който продължава напред в шоуто, е учителят по музика в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Христо Златков, който се открои на сцената с виртуозното си изпълнение на акордеон.