Хотелите в Пиринско с под 30% заетост, но само за юли събрали 13,2 млн. лв. от нощувки, главно от българи

13 228 400 лв. са налели български и чуждестранни туристи само през месец юли в хотелите на Благоевградска област, обяви националната статистика. Парите са само за нощувки в местата за настаняване и в тях не са включени допълните услуги, които гостите са ползвали. 10 659 300 лв. са броили български граждани, а 2 569 100 лв. – чужденците. Увеличението на приходите от нощувки в сравнение с юли 2024 г. е 11.8%. Това е индикатор, че все още хотелите ни разчитат предимно на вътрешния туризъм.

През юли 2025 г. в област Благоевград са функционирали 193 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 6941 стаи и 15 974 легла в тях. В сравнение с юли 2024 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода, намалява с 3.5%, а на леглата в тях с -3.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2025 г. е 135 060, или с 0.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 107 500 нощувки, а чуждите – 27 560.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2025 г. намалява с 1.7% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 53 711. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Благоевград през юли 2025 г., са 42 089 и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Чуждите граждани са 11 622 и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Благоевград през юли 2025 г. е 27.5%, като се увеличава с 1% в сравнение с година по-рано.

