Хотелите в Сандански 90 процента резервирани за Нова година, все още има места в къщите за гости и частните квартири, в Мелник и Рожен заетостта е по-слаба

За три нощувки пакетите за двама варират от 900 лв. до 3500 лв. в зависимост от категоризацията, в самостоятелна къща с включено барбекю за 12 човека цената е около 3500 лв.

Хотелите в Сандански, Мелник и Рожен са 90 процента заети за Нова година, свободни места може да се намерят за коледните празници. Очаква се над 5000 туристи да посрещнат новата година в Сандански. Прогнозата на собствениците е хотелите да се напълнят 100%. Легловата база вече е почти заета в три-, четири- и петзвездните хотели.

Все още има свободни места в малките семейни хотели, къщите за гости и частните квартири, които предлагат около 2000 легла. Засега заетостта в Мелник и Рожен е по-слаба, там все още има свободни места за коледните и новогодишни празници. Пакетите за двама варират от 900 до 3500 лв. в зависимост от категоризацията на хотела.

Справка показва, че най-голям е делът на туристите от София, следват от Пловдив, Перник, Пазарджик, Стара Загора, Северна Македония и Гърция. През последните месеци гръцките туристи се върнаха отново в Сандански.

За три нощувки в двойна стая туристите трябва да приготвят 2400 лв., петдневните пакети се предлагат от 550 до 3500 лв. в зависимост от категоризацията на хотела.

За три нощувки в самостоятелнa къща за гости с капацитет до 12 човека с включено барбекю трябва да платят близо 3500 лева.

Любопитен е фактът, че за броя на нощувките с предлаганите екстри, сравнено с изминалата година, не се наблюдава сериозно покачване на цените. В цената е включена новогодишна програма, както и меню – салата, предястие, основно, торта, безалкохолно, 100 мл алкохол и празнична програма с томбола.

ЛИДИЯ МАНЕВА