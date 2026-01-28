Хотелски комплекс вдига бизнес фамилията Киройчеви в Благоевград?

Хотелски комплекс вдига бизнес фамилията Киройчеви при кръговото кръстовище на бул. „Яворов” и разклона към с. Изгрев. Преди 2 седмици Борис Киройчев е внесъл в РИОСВ уведомление за намерението за инвестиции.

Предназначението на имота с площ 2000 кв.м от нива за офис сграда и хотелски комплекс е променено в края на 2008 г. с решение на Областната служба по земеделие и е одобрен ПУП – план за застрояване, който е съгласуван с всички специализирани контролни органи и дружества. Срокът за стартиране строителните дейности по реализиране на идеята е изтекъл и се налага разрешението да бъде подновено.

Проектът на фамилия Киройчеви, предназначен за строителство на хотел



Във внесените в инспекцията документи е посочено, че се планира бъдещият хотелски комплекс да е разположен върху 1000 кв.м, с максимална разгъната застроена площ 4300 кв.м. На партерния етаж е предвидено да има рецепция, ресторант и лоби бар, а хотелските етажи ще са три. До хотела върху площ от 80 кв.м се планира да се изгради офис сграда за нуждите на комплекса.

Фамилия Киройчеви са в месарския бизнес от 1990 г. Производствената им база за месо и месни продукти е в Кочериново, имат и мандра. Допреди 3 години по спечелени обществени поръчки те събираха и третираха отпадъците в община Кочериново и почистваха пътищата през зимата – дейности, които в момента изпълнява създаденото по предложение на кмета Ст. Горов общинско предприятие.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА