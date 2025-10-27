Храмов празник в Брежани, раздадоха и курбан

Един от най-старите действащи храмове в Неврокопска околия – църквата „Св. Димитър Солунски“ в село Брежани – днес почете паметта на своя небесен покровител със специален водосвет и традиционен курбан за здраве и благополучие.

Храмът „Св. Димитър Солунски“ е изграден през 1847 година и е сред духовните светини на Югозападна България. Църквата е каменна, а дворът ѝ е ограден с циментов зид. Макар да няма стенописи – поради това, че е била опожарявана два пъти, последно през 1912 година – храмът пази духа и вярата на поколения брежанци. Иконите в него са дарение от вярващите жители на селото.

Камбанарията е построена през 1933 година от отец Филип със средства, събрани доброволно от местното население. Камбаната, излята в самото село и съдържаща златни примеси, е била прочута със своята изключителна акустика. За съжаление, впоследствие тя е била открадната.

Празникът уважиха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметът на селото Петьо Борисов, зам.-кметът на общината Елеонора Гаврилова, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров, както и кметове на съседни села, жители, гости и приятели на Брежани. Водосветът бе отслужен от отец Георги, който благослови всички присъстващи.

Църквата в Брежани е посветена на свети Димитър Солунски – покровителя на зимата и студа. Според народните вярвания от Димитровден започва зимата, а народната поговорка гласи: „Георги носи лято, Димитър – зима.“ В народните легенди св. Димитър е по-големият брат на св. Георги – той язди червен кон, а от дългата му бяла брада се сипят първите снежинки.

Православният храм „Св. Димитър“ в Брежани е сред най-старите действащи църкви в Югозападна България – по възраст го изпреварват само храмът „Св. Троица“ в Банско и катедралният храм в Благоевград.

Както преди повече от век и половина, брежанци продължават да пазят живо делото и благословията на своя покровител – свети Димитър Солунски.