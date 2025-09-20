Храните, които ускоряват растежа на косата

Лекарите, сертифицирани дерматолози Лорън Пензи, Мишел Хенри, Блеър Мърфи-Роуз от Ню Йорк, диетологът Серена Пун и фризьорката Лорабет Кабът от Лондон изброиха храните, които помагат за по-бърз растеж на косата. Статията им е публикувана от сп. „Glamour“.

Според експертите месото, бобът и лещата допринасят за ускорения растеж на къдриците. Освен това, според тях менюто ни трябва да включва стриди, които са богати на цинк, както и зелени зеленчуци, които са отличен източник на желязо. „Просто консумирането на повече спанак ще подобри значително здравето на косата ви и неимоверно ще ускори растежа“, заявява Кабът.

Освен това интервюираните от изданието съветват да се консумират авокадо, семена и ядки, както и яйца. „Сьомгата е отличен източник на омега мастни киселини и белтъчини, както и на витамини В и D и селен“, допълни д-р Мърфи-Роуз. Наред с други неща, здравните специалисти отбелязват значението на консумацията на пълнозърнести храни, цитрусови плодове, горски плодове и червени чушки. „Колагенът е от съществено значение за структурата и растежа на косата, а витамин С е жизненоважен за производството на колаген“, обясни д-р Хенри.





