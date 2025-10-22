Христина Манова: Исторически музей Разлог се превърна в институция и живо културно средище

Христина Манова е уредник в Исторически музей – Разлог от 8 години и директор на институцията от 4 години. Завършила е ,,История“ в СУ ,,Св. Климент Охридски“ и като втора специалност ,,Архивистика“. Магистър е и по ,,Право“ в ЮЗУ ,,Неофит Рилски“. Владее немски и английски език. През 2023 г. й е присъдена образователна и научна степен – ,,доктор по история на България“ от ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

През 2018 г. по предложение на Кмета на Община Разлог Красимир Герчев , Христина Манова е удостоена в националната инициатива ,,Десет причини да остана в родния си град“ – като млад човек, който успява да възроди културния живот в Община Разлог.

С тази инициатива се обръща истинско сериозно внимание на музея, обществото забелязва неговия културен, образователен и социален потенциал и му дава своята подкрепа.

Така започва истинската промяна на институцията.

От място със затихващи функции, музеят се превръща в живо културно средище на много хора, деца, семейства, туристи и гости на града. Екипът на музея е от трима човека, а през последната година – само от двама. което, обаче не пречи да развива все по-активна дейност.

През 2019 г. Исторически музей Разлог получава наградата за образователна инициатива на Сдружение ,,Български музеи“ за своя проект ,,Лятна академия за деца“.

През 2020 година Христина Манова е удостоена с почетния знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики (сребърен), грамота и парична награда и се вписа сред многото имена на българското изкуство и култура.

Д.и.н.Христина Манова е член на Контролната комисия в Сдружение „Български музеи“.

В ежедневието си, Христина Манова, освен директор, изпълнява и функциите на екскурзовод, администратор на страниците на музея в социалните мрежи, фондохранител и дори счетоводител. Но, това не й пречи да ръководи музея професионално и да постига добри резултати. Доказват го и постоянно увеличаващите се посетители и приходи.

Христина Манова изпълни музея на Разлог с нови идеи, събития, дейности, отвори широко вратите на неговата съкровищница за децата и младите, за опита и паметта на по-възрастните. За кратко време, под нейно ръководство, се изгради съвременна концепция за развитие на музейното дело в Разлог

И се гордее, че в подножието на величествените Рила, Пирин и Родопи, в сърцето на Разлог, се намира един от най-богатите пазители на местната история и традиции – Историческият музей – Разлог. Разположен в сърцето на Разлог, в родната къща на полковник Никола Парапунов, Историческият музей – Разлог е една от най-значимите културни институции в региона. Сградата – типична Разложко–чепинска „братова“ къща от края на XIX век – сама по себе си е архитектурен паметник, а от 1957 г. приютява музейното дело в града.

Само през последните седем години са одобрени и изпълнени десет проекта със средства от Министерството на културата на стойност над 100 000 лв.

Решени са доста битови проблеми, наслагвани през годините.

Сградите и покривите са ремонтирани в по-голямата си част. Дворното пространство е облагородено и превърнато в допълваща база за музейната образователна дейност. Оформена е зала за временни изложби и чрез финансиране по друг проект е закупена офис техника и отоплителна система. Залата функционира с много богата програма от изложби и други културни и обществени инициативи.

В музея всяка година се откриват най-малко две гостуващи изложби, които радват жителите и гостите на Община Разлог. Провеждат се и научни форуми. По повод 60-годишния юбилей на Исторически музей Разлог се организира Кръгла маса с участието на историци от Македонски научен институт и Института по балканистика към БАН. Издаден е и първият /откакто музеят съществува/ сборник с доклади от конференцията.

Образователните програми на музея се обогатяват постоянно. По училищата се изнасят открити уроци и беседи, организират се конкурси и много други инициативи в подкрепа на формалното и неформално образование на децата и гостите на града. А през последните две години функционира и Лятната академия за деца, която се ползва с висок авторитет и има огромна посещаемост от над 1500 участника.

По проект през 2018 година е обновена една от основните експозиции, посветена на етапите от историческото минало на гр. Разлог. Двуезичните надписи дават възможност и на чуждестранните гости да се докоснат по-пълноценно до ценностите на музея.

През 2019 г. с проектно финансиране от Министерство на културата по три отделни проекта са модернизирани четирите фондохранилища в музея, закупена е и необходимата техника за провеждане на летните занимания за деца. А съвместно със сдружение ,,Българските корени“, е издаден национален календар с текстил и облекло от фонда на Исторически музей – Разлог.

Музеят в Разлог утвърди доброто си име и успя да привлече много нови приятели и дарители. Той се превърна и в желан партньор най-вече на децата и на възрастните хора, които ръководството успява трайно да пробщи към културния живот и към историята на града.

Музеят се развива както по отношение грижата за културното наследство, така и по отношение комуникацията с различни публики. Жителите на града го оценяват и одобрението към институцията е изключително високо.

През 2023 г. в Разлог е отворен още един музеен обект – Музей на Разложкия чауш със средства, осигурени от Министерство на културата. Наречена на Костадин Патоков — кмет и общественик от началото на XX век, Патокова къща е една от най-старите в Разлог.

След различни етапи на ползване (музей, детски комплекс), през 2023 г. сградата е реновирана и преобразувана в нов музей – „Музей на Разложкия чауш“. Новост в Патокова къща е възможността посетителите безплатно да използват VR очила, чрез които могат да се потопят в магията на най-емблематичните празници в Разлог и да ги преживеят по нов, вълнуващ начин.

Христина Манова и нейният малък екип превърнаха Историческия музей – Разлог в културна институция, която не само пази миналото, но и активно го популяризира чрез изложби, образователни програми и дигитализация на фондовете.

„Разлог може да се гордее със своя музей – казва Христина Манова, той е истински храм на паметта и идентичността, където историята оживява и разказва за пътя на хората в котловината между трите планини.“