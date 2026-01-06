Христо Славков извади Богоявленския кръст в Разлог

В Разлог и всички населени места в общината тържествено бе отбелязан християнският празник Йордановден с празнична света литургия и традиционния Богоявленски ритуал по спасяване на Светия кръст.

Стотици миряни се събраха в храм „Свето Благовещение Богородично“ в Разлог, а след литийно шествие станаха свидетели на спасяването на Кръста от ледените води.

В Разлог в ритуала участваха много мъже, но Кръстът бе изваден от Христо Славков.

С много мъжество и вяра ритуалът бе изпълнен и в населените места на общината:

За поредна година ритуалът в село Баня бе предшестван от мъжко хоро, извито в река Глазне, а след това Боби Пармаков за втора поредна година спаси Богоявленският кръст

В село Бачево, Кръстът бе спасен от Петър Грънчаров

В село Горно Драглище Богоявленският кръст бе изваден от Христо Ядков

В село Годлево – от Георги Попов само на 13 години

В село Добърско, където днес всички празнуват големия си празник Водици, Кръстът бе спасен от Мартин Мандаров

В село Долно Драглище – от Иван Джумайлиев,

В село Елешница – Кристиян Проев извади свещения символ.

Кметът на община Разлог Красимир Герчев поздравява всички жители и гости по повод светлия празник и пожелава здраве, мир, благополучие и топлина във всеки дом.