Хрупкава печена патица с бира

Необходими продукти:
- 1 патица
- 1 лимон
- 2 ч.ч. бира
- 1 ч.л. червен пипер
- 1/4 ч.л. черен пипер
- 1 ч.л. къри
- 50 мл. зехтин
Начин на приготвяне:
|Патицата се почиства, измива се и се слага в намазнена тава. Полива се със сока на лимона и се намазва със зехтин, червен пипер, черен пипер и къри. В тава се налива бирата и патицата се покрива с фолио. Ястието се пече в загрята на 250 градуса фурна за около 2 часа.След това фолиото се отстранява. Добавят се резенчета портокал и патицата се допича още 15-20 минути, докато коричката стане хрупкава и златиста.