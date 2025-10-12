Топ теми

Хрупкава печена патица с бира

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 347 )

Необходими продукти:

  • 1 патица
  • 1 лимон
  • 2 ч.ч. бира
  • 1 ч.л. червен пипер
  • 1/4 ч.л. черен пипер
  • 1 ч.л. къри
  • 50 мл. зехтин

Начин на приготвяне:

Патицата се почиства, измива се и се слага в намазнена тава. Полива се със сока на лимона и се намазва със зехтин, червен пипер, черен пипер и къри. В тава се налива бирата и патицата се покрива с фолио. Ястието се пече в загрята на 250 градуса фурна за около 2 часа.След това фолиото се отстранява. Добавят се резенчета портокал и патицата се допича още 15-20 минути, докато коричката стане хрупкава и златиста.

