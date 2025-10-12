Хрупкава печена патица с бира

Патицата се почиства, измива се и се слага в намазнена тава. Полива се със сока на лимона и се намазва със зехтин, червен пипер, черен пипер и къри. В тава се налива бирата и патицата се покрива с фолио. Ястието се пече в загрята на 250 градуса фурна за около 2 часа.След това фолиото се отстранява. Добавят се резенчета портокал и патицата се допича още 15-20 минути, докато коричката стане хрупкава и златиста.