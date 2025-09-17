Хрупкави тостове с бекон и пармезан

Необходими Продукти
- багета – 1 бр.
- бекон – 200 г (лентички или тънки резени)
- масло – 50 г
- чесън – 2 скилидки
- настърган пармезан – 50 г
- сол и черен пипер – на вкус
- пресен магданоз – за поръсване (по желание)
Начин на приготвяне
Нарежете багетата на филийки с дебелина около 1.5 см. Намажете всяка с малко масло, смесено с пресован чесън.
Увийте всяка филийка с тънко парче бекон и подредете върху тава, покрита с хартия за печене. Поръсете с настърган пармезан и леко черен пипер.
Запечете тостовете в предварително загрята фурна на 200°C за около 10-12 минути, докато беконът стане хрупкав, а хлебчетата – златисти. Сервирайте топли, поръсени с малко пресен магданоз./gotvach.bg