Хрупкави тостове с бекон и пармезан

Необходими Продукти

багета – 1 бр.

– 1 бр. бекон – 200 г (лентички или тънки резени)

– 200 г (лентички или тънки резени) масло – 50 г

– 50 г чесън – 2 скилидки

– 2 скилидки настърган пармезан – 50 г

– 50 г сол и черен пипер – на вкус

– на вкус пресен магданоз – за поръсване (по желание)

Начин на приготвяне

Нарежете багетата на филийки с дебелина около 1.5 см. Намажете всяка с малко масло, смесено с пресован чесън.

Увийте всяка филийка с тънко парче бекон и подредете върху тава, покрита с хартия за печене. Поръсете с настърган пармезан и леко черен пипер.

Запечете тостовете в предварително загрята фурна на 200°C за около 10-12 минути, докато беконът стане хрупкав, а хлебчетата – златисти. Сервирайте топли, поръсени с малко пресен магданоз./gotvach.bg





