Хрупкави тостове с бекон и пармезан

Дата:
от: Готви със Струма
( 356 )

Необходими Продукти

  • багета – 1 бр.
  • бекон – 200 г (лентички или тънки резени)
  • масло – 50 г
  • чесън – 2 скилидки
  • настърган пармезан – 50 г
  • сол и черен пипер – на вкус
  • пресен магданоз – за поръсване (по желание)

Начин на приготвяне

Нарежете багетата на филийки с дебелина около 1.5 см. Намажете всяка с малко масло, смесено с пресован чесън.

Увийте всяка филийка с тънко парче бекон и подредете върху тава, покрита с хартия за печене. Поръсете с настърган пармезан и леко черен пипер.

Запечете тостовете в предварително загрята фурна на 200°C за около 10-12 минути, докато беконът стане хрупкав, а хлебчетата – златисти. Сервирайте топли, поръсени с малко пресен магданоз./gotvach.bg



