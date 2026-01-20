Цветна нощ: Полярно сияние огря Европа

Зрелищна гледка в последните часове. Полярно сияние огря в различна степен почти цяла Европа. Космическият феномен беше забелязан през изминалата нощ дори в южноевропейските държави, сред които е и България. Снимки от Плевенско, направени от Александър Николаев, показват червеникавия спектър от сиянието, предава Нова. Най-впечатляващо обаче е било небето над северноевропейските страни.

Причината за „цветната“ нощ е поредна изключително силна геомагнитна пулсация. Очаква се слънчевата буря да продължи и в следващите часове, а сиянията да бъдат забелязани и от територията на нашата страна при ясно време.

Силната геомагнитна буря достигна К-индекс=8 от 9-балната скала, съобщиха от НИГГГ-БАН. Тя е резултат от изхвърлената преди два дни коронална маса от Слънцето. Активният регион AR4341, който я произведе, се намира в геоефективна позиция. Това, в комбинация със скорост от над 2000 км/сек позволи на плазмения поток да достигне нашата планета за доста кратко време.

Явлението е опасно за комуникациите и е източник на повишена радиация за екипажите и пътниците на полетите във високите географски ширини.