Цветовете, които значително увеличават риска от произшествия

Когато става въпрос за безопасност на пътя повечето хора веднага се сещат за техническото състояние на автомобила или поведението на водача. Но има и друг фактор, който влияе върху статистиката за произшествията: цветът на автомобила. Проучване на университета Монеш в Мелбърн, Австралия, установи, че тъмните цветове значително увеличават риска от произшествия.

Черният цвят се оказа най-проблематичен. Според проучването тези автомобили са с 12% по-склонни да участват в произшествия, отколкото белите. А привечер или призори разликата достига 47%. Черният автомобил буквално изчезва сред пътя и сенките.

Сивият цвят също не вдъхва доверие. Автомобилите с този цвят са с 11% по-склонни да участват в инциденти. Подобна е ситуацията и с тъмносините автомобили, които са със 7% по-склонни. Тези нюанси се сливат с околната среда привечер, което ги прави трудни за забелязване от другите шофьори.

Интересното е, че дори яркочервеният цвят не гарантира безопасност. Автомобилите с този цвят участват в 7% повече инциденти. Шофьорите вероятно ги възприемат като второстепенни обекти, като светофари или знаци.

Светлите и топли цветове обаче намаляват риска. Според изследванията белият цвят е най-видим по всяко време на деня. Жълтият също е силно видим, тъй като създава контрастен цвят дори на натоварени пътища. Оранжевият и златистият, макар и рядко срещани, също се открояват на пътя.

Следователно, изборът на цвят влияе върху статистиката, но не е заместител на вниманието. Най-добрият съвет е да изберете видими нюанси и да не забравяте да шофирате отговорно.