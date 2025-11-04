Цеката отрече интерес на ЦСКА 1948 към звездата на „Вихрен“ Л. Пимента

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветелин Найденов отрече интерес на авиаторите към звездата на „Вихрен“ Леовандерсон де Араухо Ферейра, известен повече като Лео Пимента. „Поредната партенка. Момчето е добър футболист, но нашата трансферна цел е друга. Нали, Хубси?“, постна в типичния си стил на страницата си в социалните мрежи Цеката, риторично обръщайки се към главния скаут на клуба от Бистрица Валери Хубчев. До този момент се считаше, че ЦСКА 1948 е много близо до първо зимно попълнение и това е именно 25-годишният флангови нападател на „Вихрен“. Макар че бразилският щурмовак бе по-скоро в радара на „Левски“, тиражираше се версията, че клубът от Бистрица е бил по-настоятелен и вече е провел преговори за неговото привличане, в които е постигната принципна договорка за трансфер. Нещо, което Цв. Найденов практически вчера отрече, освен ако с този финт не иска да отвлече вниманието от тазгодишният хит в Първа лига. Освен от сините дясното крило е следено също и от „Арда“, след като платежоспособният ЦСКА 1948 поне официално отпадна от списъка кандидати за едно от откритията на Втора лига. В 14 двубоя във втория ешелон Лео Пимента отбелязал 7 гола, като последните два бяха в мрежата на „Севлиево“ за победата с 5:1. На този етап кариоката води в голмайсторска класация на Втора лига. Фланговият нападател пристига в Сандански през лятото, доведен от мениджъра Мирчо Димитров. С бързината, техниката и лекотата, с която преодолява съперниците, той се превърна в любимец на феновете на „Вихрен“.

Цв. Найденов отрече интерес към бяло-зеления щурмовак на този етап Евентуален трансфер на М. Петков може да отпуши пътя на кариоката към „Герена“

Срещу „Фратрия“ Лео със сигурност не изнесе най-добрия си мач, но излезе на „Коритото“ с прищипан нерв, а според треньора на еделвайсите Борислав Кьосев-Боце проблемът се е обострил допълнително в хода на мача. Договорът на южноамериканеца е до края на сезон 2026/27 г., а моментната му цена от 25 000 евро ще бъде няколкократно завишена при последващ трансфер. През зимата „Левски“ ще пробва да привлече флангови нападател, но до момента се разминава с Леовандерсон. Причината е, че сините планират да продадат национала Марин Петков. Изпълнителният директор Даниел Боримиров призна, че 22-годишният футболист е достигнал тавана си на „Герена“. За дясното крило треньорът Хулио Веласкес има и Карл Фабиен. Французинът обаче се оказа чуплив и след трансфера си от „Славия“ много често е в лазарета. По традиция ЦСКА 1948 прави доста промени през зимата и лятото. Така ще бъде и сега, като от Бистрица ще има и освободени играчи, и такива, пратени под наем. Преди началото на сезона в числото бяха взети над 20 попълнения, бъдещият му трансферен партньор от Сандански пък привлече 13 нови през лятото и се кани да вземе поне още половин дузина през зимата.

СТАНЧО СТАНЧЕВ