Регионалният мениджър на „Филип Морис България“ Владимир Венелинов: Целта е ясна – без компромиси за здравето на децата

Почти 30% от тийнейджърите между 13 и 15 години в България употребяват тютюневи или никотинови продукти и 60% от тях са си ги закупили без проблеми от магазин – тревожна статистика, която изисква действия. Именно затова „Филип Морис България“ стартира инициативата „Без компромиси“, за да ангажира търговци, родители, учители и цялото общество в превенцията на достъпа на непълнолетни до тези продукти. А силата на екипа и корпоративната култура са в основата на успешната реализация на всяка инициатива на компанията. Това именно са и водещите акценти в друга кампания на Филип Морис България – „Поеми по нов път“.

За значението на тези две кампании разговаряме с Владимир Венелинов, регионален мениджър в компанията.



-Какви са предизвикателствата пред кампанията „Без компромиси“ в Благоевград и региона?

-Тук всички се познават. Това е прекрасно, но и предизвикателно. Понякога търговците се притесняват да поискат лична карта, защото клиентът им е съсед или познат. Нашата задача е да покажем, че това не е лично, а професионално. И че е тяхно законово задължение, когато имат и най-малкото съмнение за ненавършени 18 години, да поискат документ за самоличност. Когато правилата се обяснят спокойно, търговците започват да осъзнават колко важна е тяхната роля в решаването на този проблем.

–Какво включва кампанията?

-В рамките на кампанията се разпространяват стикери, брошури и дигитални визии в над 11 000 търговски обекта, а търговските екипи провеждат обучения и предоставят практическа подкрепа на търговските ни партньори. Освен визуалната комуникация, инициативата включва активна работа на терен и постоянен диалог с търговците, за да се изградят увереност и чувствона отговорност. Целта е ясна – когато става дума за здравето на младите хора, компромиси са недопустими.



–Как реагират търговците на посланието на кампанията?

-С готовност. Хората тук имат силно чувство за справедливост и морал. Когато видят, че зад инициативата стои кауза, от която зависи бъдещето на нашите деца, те самите стават категорични посланици на „Без компромиси“.

–Каква е ролята на екипа ви в изпълнението тази амбициозна задача?

-Смело мога да кажа, че ролята на всеки един член на екипа ни е огромна. Защото приемаме кампанията за лична мисия. Екипът ни е много силен не само в изпълнението на професионалните ни цели, но и в споделянето на мисията на компанията. За да покажем мотивацията и енергията на търговския екип и да вдъхновим още професионалисти да се присъединят към компанията, стартирахме „Поеми по нов път“ – кампания, която представя реалните лица зад успеха на търговския ни екип. Тя акцентира върху силата на търговския екип – специалисти, супервайзъри и мениджъри, които работят с мисия, страст и отговорност.



Материалът се публикува с подкрепата на „Филип Морис България“



