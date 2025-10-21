Целта на нападението с чук срещу прокурор Иво Илиев е била да бъде убит

Нападението над прокурора Иво Илиев е било с цел да бъде умъртвен – това каза заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Той коментира посегателството над колегата си, който беше нападнат в понеделник вечерта с чук пред дома му.

Прокурор Кънев каза, че Иво Илиев се намира в изключително тежко състояние в болнично заведение.

„Нападнат е изключително подло и брутално човек, който е баща, син, съпруг. Нападението е било с цел да бъде умъртвен и вероятно е свързано с работата му, защото не ми прилича на спор за паркомясто“, каза още прокурор Кънев. Той изрази убеденост, че полицията и прокуратурата полагат усилия и работят максимално за това да установят механизма на деянието.

„Това е посегателство над държавността и не е изолиран случай. Означава, че никой от нас не може да бъде спокоен в такава държава“, коментира още заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев.

Работи се по всички версии за побоя над прокурор Иво Илиев, каза по-рано на брифинг пред медиите и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков. Той посочи, че снощи около 19:30 ч. е получен сигнал за инцидент в столичния квартал „Малинова долина“.

„Става въпрос за бившия зам.-градски прокурор и настоящ прокурор в Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев. Той е в тежко, но стабилно състояние. Все още има опасност за живота му“, допълни Рашков.

Главният секретар на МВР каза още, се води разследване за опит за убийство.

От Министерството на праовсъдието съобщиха, че по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на прокурор Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО).БТА