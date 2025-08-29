Цена 4,80 лв. за билетче до Дъбрава шокира кмета на селото М. Стоянов: До Картала е по-евтино при 2 пъти по-дълго трасе

4 лв. без ДДС цена на билетчето за автобус от автогарата в Благоевград до Дъбрава шокира кметът на селото Методи Стоянов. Предложението е на „Пътнически превози“ ООД, това е единствената фирма, до която общинският кмет Методи Байкушев отправи покана за участие в процедура на договаряне без предварителна покана за изпълнение на поръчката, чиято стойност е 28 022 лв. за 20 месеца.

Поръчката бе обявена по настояване на кмета на Дъбрава Методи Стоянов. В началото на 2025 г. той направи искане до общинския кмет Байкушев да се пусне градска линия до селото три пъти седмично – в сряда, петък и събота, за да могат пенсионерите да ходят на пазар до града и да си теглят пенсиите, а през селскостопанския сезон от март до октомври хората, които имат лозя и градини, да ползват обществен превоз да ги обгрижват.

М. Стоянов М. Байкушев



„Очаквах, че ще пуснат автобус през пролетта или поне през лятото, през зимата няма смисъл да пътува, защото няма кого да вози“, не скри разочарованието си селският управник и коментира, че първоначалните разговори били за 2 лв. цена на билетчето в едната посока и карти с 50 % отстъпка на пенсионерите. „Картите дори са издадени, те са само за линията до Дъбрава, без право да ползват другите линии на градския транспорт. 30-ина пенсионери ги имат, като от тях поне половината щяха да се возят в трите дни и 20-местно бусче напълно би удовлетворило нуждите на населението. Но при цена на билета 4,80 лв. в едната посока едва ли ще има желаещи да се возят, защото такси от стадиона до кметството в селото, което е на 4 км, излиза 8 лв. и като се комбинират 2-ма-3-ма души, излиза по- евтино“, коментира Методи Стоянов.

Дължината на трасето на линията от автогарата до последната спирка – Митовска махала, е 12 км. Кметът на Дъбрава направи сравнение с цената на билетчето на градския автобус до ски зона Картала, която е 4 лв., а дотам километрите са 28, двойно повече.

Дали ще се открие нова автобусна линия до с. Дъбрава при предложените от превозваческата фирма условия, предстои да се разбере.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






