Цените на храните продължават да се повишават

Значително поскъпват повечето зеленчуци на борсите у нас тази седмица, докато цените на плодовете се движат надолу. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,45 на сто до 2,459 пункта спрямо 2,448 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при чушките, като зелените са с 46,07 на сто нагоре до 1,82 евро за килограм, а червените – с 33,33 на сто до 2,04 евро за килограм. Значително по-висока е и цената на тиквичките, която се вдига с 19,97 на сто до 1,85 евро за килограм. По-скъпи са също картофите – с 5,69 на сто до 0,52 евро за килограм, зрелият лук кромид – с 4,17 на сто до 0,50 евро за килограм, краставиците – с 2,1 на сто до 2,24 евро за килограм, и доматите – с 1,5 на сто до 1,90 евро за килограм.

По-евтини тази седмица са единствено зелето – с 3,76 на сто до 0,41 евро за килограм, и морковите – с 1,38 на сто до 0,57 евро за килограм.

При плодовете ръст в цената се наблюдава единствено при мандарините, които са с 0,93 на сто нагоре и се търгуват по 1,30 евро за килограм. Най-много поевтиняват ябълките – с 9,69 на сто до 1,10 евро за килограм. След тях се нареждат портокалите, които са със 7,56 на сто надолу до 1,15 евро за килограм. Незначителна е разликата при бананите и лимоните, които са съответно с 0,82 и 0,12 на сто по-евтини и се търгуват по 1,45 и 1,64 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 2,33 на сто до 6,06 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ – с 1,7 на сто до 9,55 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) запазва цената си от миналата седмица и се продава по 0,70 евро за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко е по-скъпо с 0,98 на сто до 1,24 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-висока и то се търгува по 1,67 евро за брой, което е ръст с 9,87 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,59 на сто до 3,57 евро за килограм, докато яйцата (размер М) запазват цента си и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,31 на сто надолу до 1,66 евро за килограм. По-евтино е също олиото, което отстъпва с 1,52 на сто до 1,68 евро за литър. Цената на брашното тип 500 скача с 5,67 на сто до 0,82 евро за килограм, а на захарта – с 2,22 на сто до 0,92 евро за килограм. По-скъпи тази седмица са също зрелият фасул – с 4,03 на сто до 2,22 евро за килограм, и лещата – с 1,15 на сто до 2,12 евро за килограм.