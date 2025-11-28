Ценова секира от новата година: КЕВР предлага близо 12% увеличение на водата в Благоевград

Омбудсманът Велислава Делчева се обяви срещу планираното поскъпване

Поскъпване на водата за битовите потребители с влизането ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. подготвя Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Най-голямо увеличение се предлага в Кърджали, където догодина кубикът ще бъде 5,17 лв. за кубик, или 2,64 евро, което е поскъпване с 13,2 на сто спрямо сегашната цена от 4,56 лева за кубик.

Столичанищеплащатнад 4 левадогодина, акосеприемепредложениетона КЕВР, присегашнаценаот 3,69 левазакубикилиспоредизчисленияпоскъпването е с 9,3 насто.

В Благоевград водата ще струва 3,61 лв. за кубик, или увеличение с 11,7 на сто. От 2024 г. цената на водата в града беше повишена от 2,63 лева на 3.13 лева за кубик.

По-високи сметки се очаква да плащат и жителите на Русе, където кубикът ще стане 5,64 лева от 2026 г. или увеличение с близо 9 на сто. Над 8% ще е поскъпването във Враца, като цената се предлага да бъде 5,46 лева за кубик при 5,04 лева сега, както и във Велико Търново и Габрово. С около 7 на сто се вдига цената на водата в Плевен и Смолян.

В момента шуменци плащат по 5,48 лв. за един кубик вода, а през декември КЕВР ще разгледа предложение, залегнало в бизне сплана на водоснабдителното дружество за нова цена от януари – 5,94 лв. за кубик. От местното ВиК обясниха, че се изчаква официалното приключване на процедурата в комисията регулатор по определяне на цените за ВиК услугите. Вследствие на което ще се направи анализ и ще се вземе решение на ниво дружество, независимо решението на регулатора.

В осем области в страната от КЕВР предлагат поевтиняване на водата. Най-голямо е планираното понижение на цената в Ямбол – с 16,5 насто. Сега в Ямбол плащат 5,13 лв. за кубик вода, а през следващата година цената ще бъде 4,28 лв. или 2,19 евро за кубик. Съществено е предложеното поевтиняване на водата и в Сливен – с над 14 на сто. В Ловеч водата може да поевтинее с 8,8%, в момента кубикът е 5,34 лева, а след Нова година може да стане 5 лева. В Перник, също се предлага намаление с 3,7% до 4 лева за кубик.

Поскъпване на водата за битовите потребители в някои населени места е записано в проект на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Общественото обсъждане на проекта на решение ще се състои на 2 декември, съгласно програмата на регулатора.

На този фон омбудсманът Велислава Делчева заявява несъгласие с предложеното от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) поредно увеличение на цените на ВиК услугите от 1 януари 2026 г., средно с над 2,62% за страната, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Според Делчева липсват убедителни основания, които да доказват, че по-високите цени ще доведат до по-качествена, надеждна и ефективна услуга за гражданите.

В становище до председателя на КЕВР Пламен Младеновски, което ще бъде представено и на заседанието на регулатора във вторник, омбудсманът посочва, че увеличението се предлага на фона на тежка година за хиляди потребители, преживели водни режими. Само към 25 ноември 2025 г. 32 259 души са били засегнати от режимно водоподаване по данни на МРРБ, се посочва в съобщението.

През 2025 г. повече от половината от жалбите до институцията в сектора са свързани с лошо качество на услугата – особено от областите Плевен, Варна, Перник, София област и Шумен: тежки режими, некачествена питейна вода, забавено отстраняване на аварии, слабо налягане и други.

Омбудсманът обръща внимание, че общественото обсъждане не може да бъде ефективно, защото част от базовите отчетни данни, на основата на които са изчислени цените – инвестиции, разходи за електроенергия, компенсации, показатели за ефективност – не са публично достъпни, посочват още от пресцентъра.

Годишният доклад на КЕВР за 2024 г. показва, че общите загуби на вода остават над 60% за пета поредна година, въпреки над 532 млн. лв. направени инвестиции. В същото време средното увеличение на цените за периода 2020–2026 г. достига 72,35%. „Логично възниква въпросът защо гражданите не виждат подобрение на услугата при растящи разходи“, подчертава омбудсманът.

Позицията на Делчева е, че предвид подготвяния в Народното събрание нов Закон за водоснабдяване и канализация и стартиращия нов регулаторен период, е необходимо КЕВР да извърши цялостен анализ на действащия механизъм за ценообразуване, който функционира от 2016 г.

Тя отчита, че през годините регулаторът е изпълнил част от препоръките на омбудсмана – като включването на получените компенсации за електроенергия в ценовите разчети, но високите цени продължават да не се отразяват върху подобряване на услугата.

Омбудсманът припомня и редицата водни кризи през последните три години – в Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник, както и в множество населени места в Софийска област, които показват системни слабости в управлението на сектора.