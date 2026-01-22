Центърът за временно настаняване в Благоевград осигурява подслон и топла храна за бездомните

На фона на минусовите температури приютите за бездомни са в готовност да настанят хора, които живеят на улицата. Центърът за временно настаняване в Благоевград може да осигури денонощна грижа, включително и топла храна, на 10 човека, останали без дом. Въпреки трайното застудяване само един човек е потърсил помощ в него.

„В центъра се приемат хора, останали без жилище, а в повечето случаи и без доходи, като времето, в което могат да ползват социалната услуга, е три месеца. В момента се обработват документите още на двама нуждаещи се, но всичко това се случва само, когато човекът пожелае да ползва такава услуга“, уточни за БНР експертът „Качество на социалните услуги“ към община Благоевград Милена Донева.

В рамките на три месеца за хората без дом има подсигурени подслон, храна и топли напитки. Социалният работник в центъра оказва пълна подкрепа на бездомните. Помага им за изваждане на документи, ако нямат такива, оказва съдействие за намиране на работа, записва ги за личен лекар.

В центъра се настаняват най-различни хора. Преобладаващата група са над 50 години, които по-трудно се реализират и на пазара на труда. Други по някакви причини са изгубили своите жилища и са останали без дом.