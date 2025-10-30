Центърът за настаняване от семеен тип в село Брежани отпразнува четвъртия си рожден ден с много настроение

Вчера Центърът за настаняване от семеен тип в село Брежани отбеляза своя четвърти рожден ден с голямо тържество, изпълнено с радост, усмивки и добро настроение. Потребители, служители и гости заедно отпразнуваха празника с емоционално тържество, което събра всички в дух на благодарност и взаимна обич. Гостите бяха посрещнати в уютната атмосфера на ресторант „Воденицата“ в Благоевград, където, както повелява традицията, не липсваха вкусна храна, музика и танци.

Сред присъстващите бяха председателят на ОбС – Симитли Вилимир Александров, заместник-кметът на общината по социални дейности Елеонора Гаврилова, началникът на звено „Социални дейности“ Ивайло Гоцев, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград Александър Балев и кметът на село Брежани Петьо Борисов.

Празникът премина с много настроение, песни, танци и искрени усмивки. Особено признание заслужават служителите на Центъра, които всеки ден работят със сърце и душа, за да се чувстват потребителите обгрижени, спокойни и обичани. Тяхната всеотдайност и човечност превръщат Центъра в истински дом, изпълнен с топлина и доброта. Всички гости пожелаха още много успешни години, изпълнени с любов, здраве и щастие за екипа и потребителите на Центъра.