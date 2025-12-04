Циклонът „Байрън“ нахлува с проливни дъждове и бури в Гърция

Опасни метеорологични условия в Гърция. Според прогнозата очакват проливни дъждове и бури до сутрешните часове на събота в повечето райони на източната и южната част на страната.

Валежите, освен че ще бъдат много интензивни, ще бъдат и продължителни. Те в много райони ще бъдат съпроводени с локална градушка и на моменти с много силни ветрове, чийто интензитет в петък в югоизточната островна страна ще достигне 8- 9 по скалата на Бофорт.

Явленията ще бъдат особено силни и потенциално опасни в регионите на Пиерия – Иматия – Халкидики – Солун, в Тесалия, в Споради, в Евия, на островите в Източно Егейско море, в Додеканезите и на места на Цикладите и Крит.

Нова