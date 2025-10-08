Циклон удари Гърция и наводни пътища

Циклон удари Гърция и засегна островите в Егейско море. Силен вятър и проливни дъждове създават затруднение за трафика по гръцките острови. На места са наводнени участъци от пътната мрежа. Остров Крит е с екстремни метеорологични условия поради наводнени пътища, съобщават от полицията.

В следващите часове гръмотевични бури се очакват в Северна Гърция, в област Еврос. Властите препоръчват да се пътува само при крайна необходимост, с изправни автомобили. До края на деня ще спрат дъждовете в цялата област Солун, според прогнозите на синоптиците. Няма проблеми с морския трафик въпреки лошото време. Всички фериботи се движат по разписание.БНР