ЦИК заличи четири партии от коалиция „БСП – Обединена левица“

Централната избирателна комисия заличи четири партии от коалиция „БСП – Обединена левица”, предава Нова. В състава ѝ вече няма да фигурират Движение за радикална промяна „Българската пролет“, „Движение 21“, „Изправи се България“ и „Политическо движение социалдемократи“.

От ЦИК уточняват, че е постъпило заявление за промени в състава на коалицията поради искане на формациите да преустановят участието си в „БСП-Обединена левица”. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Междувременно днес се проведе заседание на Коалиционния съвет на „БСП – Обединена левица”, на което председателите на партиите дадоха висока оценка за участието си в управлението на страната и декларираха пълна подкрепа за единството в лявото и за председателя на коалицията и на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров.

Те уточняват, че партиите Движение за радикална промяна „Българска пролет“ и „Движение 21“ са напуснали коалицията преди повече от година, Политическо движение „Социалдемократи“ – преди над 2 месеца, а последна „Изправи се, България“ – преди около месец. През лятото на 2025 г. към коалицията се е присъединил и Земеделският съюз „Александър Стамболийски“. Водят се разговори и за включване на нови партии, подчертават от БСП-ОЛ.