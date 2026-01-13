ЦИК отказа публична проверка на машините за гласуване

С 12 гласа „против“ и 2 гласа „за“, Централната избирателна комисия отхвърли искането на депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за организиране на публична проверка на машините за гласуване, за да се разсеят спекулации на политически партии и граждански организации относно сигурността на вота с устройствата, съобщи БНР.

Писмото с искането докладва членът на комисията Любомир Георгиев. „Според двамата народни представители при настоящото ниво на политически шум и манипулации по темата, това е единственият начин да бъде установена истината, а именно, че машините не могат да бъдат манипулирани“, обясни той.

Георгиев предложи ЦИК да предприеме действия по искането, но идеята беше отхвърлена.

Красимир Ципов мотивира отказа си така: „Председателите на политическа партия „Да, България“ не посочват абсолютно никаква процедура, нито в съответствие с какво действащо нормативно законодателство може да се случи това“.

Друг член на комисията – Елка Стоянова, обясни, че гласува „против“, тъй като не вижда причина, процедура или правно основание за публична проверка.