ЦИК покани на среща служебния премиер в петък

Централната избирателна комисия започна подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Тя отправи покана за среща в петък от 14 часа до служебния премиер Андрей Гюров и определени от него членове на правителството, които ще да ангажирани с изборния процес.

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

Припомняме, че по-рано днес от президенството съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова е подписала указ за насрочване на избори за Народно събрание на 19 април.

Заместник-председателят на комисията Росица Матева обяви, че на служебното правителство ще бъдат изпратени и снимки на примерни паравани за изборните помещения.

Според хронограмата до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания. Тя ще започне от 00:00 ч. на 20 март.

До 4 март ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. В срок до 17 март РИК трябва да регистрира кандидатските листи в изборите за народни представители. До 18 март включително ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите и ги обявява.

В срок до 20 февруари ЦИК трябва да определи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в чужбина и да изпрати информация на Министерството на външните работи. До 24 март българските граждани, които имат право да избират и желаят да гласуват извън страната, заявяват това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

Гласуването започва в 07:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели. За секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно 21:00 ч. местно време.