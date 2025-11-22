ЦСКА спря децата на „Пирин“ за Купа БФС, гоцеделчевските таланти подложени на родителски терор под Хисарлъка

ЦСКА спря децата на „Пирин“ /Бл/ в четвъртфиналите за Купа БФС за U14 с победи в двата мача. Младите армейци взеха с 1:0 първия мач на стадиона в Рилци и направиха обрат за 2:1 на свой терен на реванша. Драмата в ответния сблъсък се разигра в хода на второто полувреме с головете на Кристиян Гълъбов и Никола Владимиров, след като орлетата излязоха напред в резултата малко преди почивката. Освен момчетата на Мартин Иванов място във файнъл фор си осигуриха „Лудогорец“, „Етър“ и „Марица“. Разградчани отстраниха връстниците си от „Черно море“ след 3:0 в Гнездо на орли и 3:1 в ответния двубой в морската ни столица, където се разписаха Максим Даскалов и на два пъти Иван Пуцов, преди моряците да върнат едно попадение. Болярите продължиха напред с 3:1 вкъщи и 0:0 на гости на „Нефтохимик“, за да повторят постижението на своите предшественици от миналия сезон, когато обаче не стигнаха до финала. В пловдивското дерби „Марица“ измъкна 1:1 на изкуственото игрище на „Лаута“ срещу „Локомотив“ с автогол на противников футболист и отстрани смърфовете след 1:0 в първата среща. За пиратите класирането в топ 4 на надпреварата е първо през последните две десетилетия. Жребият за полуфиналите ще се тегли след Нова година, заключителните мачове са през пролетта.

Радостта на младите армейци след отстраняването на орлетата



Същевременно юношите младша възраст U17 на „Пирин“ (ГД) преживяха кошмарни моменти при поредната си победа в първенството с 3:2 в гостуването си на „Велбъжд“ в отложен мач. Неврокопчани бяха подложени на вербален терор от родителската агитка на домакините, която ги заливаше с грозни псувни и закани от трибуните, съдиите дадоха цели 10 минути, но и това не помогна на кюстендилци дори за равенството. Тази неделя на възпитаниците на Виктор Шишков отново предстои визита под Хисарлъка за двубой с другия местен отбор „Кюстендил“, който оглавява класирането.

СТОЙЧО СТОИЦОВ