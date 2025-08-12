ЦСКА шокира „Вихрен“ с половин дузина играчи от първия отбор и ранни голове

„Вихрен“ претърпя първа загуба от началото на сезона във Втора лига, отстъпвайки с 0:2 пред дубъла на ЦСКА на терена на ДИТ в столичния кв. „Драгалевци“. В състава на домакините не се стигна до използването на низвергнатата от Душан Керкез звезда Бютучи, но пък старшията Владимир Манчев можеше да използва половин дузина играчи, готвещи се с първия тим на червените. За гостите за сефте сред титулярите при профитата се появи 17-годишният Даниел Манолев, а наставникът Борислав Кьосев започна без типичен таран, оставяйки на пейката Методи Костов и Ауахрия. Армейците шокираха еделвайсите веднага след началния съдийски сигнал на Владимир Кирилов. Симеон Чатов напредна по левия фланг и сервира към Георги Чорбаджийски, който преодоля Станислав Нисторов, откривайки резултата. Веднага след центъра санданчани можеха да върнат попадението, след като Лео Пимента намери Александър Башлиев, който финтира съперник и навлезе в пеналта, но вместо да подаде към дебнещия на дузпата Венцислав Бенгюзов, опита изстрел от малък ъгъл, отразен от националния вратар на Беларус Фьодор Лапоухов. След три минути Нисторол сгреши при изнасянето на топката и Юлиян Илиев с бомбен шут удвои разликата. В 13-та мин. в състава на вихренци се наложи принудителна смяна заради контузията на младия Алекс Веселински, чието коляно поддаде при наглед резонно приземяване. В средата на първата част дойде втората златна възможност за новаците, когато Пимента заходи от десния фланг и с мощна тупалка с левачката уцели десния ъгъл зад Лапоухов, след което кълбото се разходи покрай голлнията, но не пожела да я пресече. Пропуски пред отсрещната врата през втората част направиха Марк-Емилио Папазов и Юлиян Гилов. В 57-та мин. бяло-зелените останаха с човек по-малко. Даниел Кикиово спря откъсващ се нападател и в качеството си на последен в защитата справедливо получи директен червен картон. До края хората на Боце опитаха да наложат позиционно преимущество в условията на кадрови дефицит, но така и не стигнаха до чисти ситуации да се върнат в мача.

Ат. Килов се чуди на червения картон в ръката на съдията Капитанът Д. Пехливанов не можа да удържи автора на втория гол Юл. Илиев Ал. Веселински вчера трябваше да мине на ЯМР, за да се установи степента на увреждане на коляното му Гредата помогна на национала на Беларус Ф. Лапоухов след удара на Пимента

ЦСКА II: Лапоухов, Чатов, М. Стойчев, Бучков, Т. Иванов, Кичуков, Антонов /83 – Гилов/, Папазов /90 – Каймаканов/, Чорбаджийски /68 – Живков/, Ю. Илиев /68 – Сотиров/, Борносузов /83 – Сораков/.

„ВИХРЕН“: Нисторов, Башлиев, Кикиово, Арсов, Килов, Бенгюзов /68 – Якимов/, Веселински /13 – Василев/, В. Любомиров, Пехливанов /57 – Видинов/, Манолев /45 – Ауахрия/, Пимента /68 – Карачанаков/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





