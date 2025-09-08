Църквата отбелязва Рождество Богородично

На 8 септември Православната църква отбелязва празника Рождество на пресвета Богородица, известен в народната традиция като Малка Богородица.

На Малка Богородица се чества рождението на Христовата майка.

Според българските традиции Рождество на Пресвета Богородица се отбелязва предимно от жени, за да им помага Богородица в беда или тежка работа.

Малка Богородица е един най-предпочитаните празници, на който се провеждат събори из цяла България. Според обичаите стопанката на дома приготвя празнична пита. Тя не трябва да шие и тъче, за да не се разболеят децата в дома.





