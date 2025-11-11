Църквата „Свети Мина“ в петричкото село Старчево отбеляза храмовия си празник

В деня на св. Мина църквата в петричкото село Старчево отбеляза своя храмов празник. Тържествена света литургия беше отслужена от протосингела на Неврокопската митрополия архимандрит Епифаний, игумен на Роженския манастир, в съслужение с архиерейския наместник на Петричка духовна околия отец Павел Кочев и отец Борислав Михов.

На богослужението присъстваха десетки вярващи от цялата община, дошли да се помолят за здраве и благополучие. Църквата „Свети Мина“, построена през 1848 г., е най-старата в област Благоевград, носеща името на светеца, и първият храм, изграден в община Петрич.

Празничният ден започна с традиционен курбан за здраве, организиран от кметството на селото. За жителите и гостите беше подготвена и богата програма с участието на самодейни състави от общината.