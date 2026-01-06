Църквата „Св. Пр. Илия“ на Мурсалево планира първия от 140 г. основен ремонт плюс реставрация на стенописите

Любимата църква на жителите на кочериновското с. Мурсалево – „Св. Пророк Илия“, започна подготовка за първия основен ремонт от построяването й преди 140 г. върху терен от 3749 кв.м. Това обяви църковното настоятелство на храма, което кандидатства за средства по Интервенция „II.Г.7 – Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони” към Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

Предвидените ремонтни дейности са по изграждане на дренаж по целия периметър на сградата, полагане на хидро- и топлоизолация и поставяне на нов дървен под, нови вътрешни и фасадни мазилки и цокъл, демонтаж на добавените по-късно вътрешни облицовки и ремонт на вътрешните стени, ремонт и възстановяване на дървените подове, дървеното стълбище и дървените обшивки в емпорията, нартекса и страничните кораби. Освен това ще бъдат почистени, импрегнирани или подменени част от дървените врати, а останалите врати и прозорци ще бъдат сменени с нови дървени със стъклопакет по аналогия със съществуващите. Предвижда се ремонт и обновяване на вътрешната електрическа инсталация, изграждане на пожароизвестителна инсталация и осигуряване на отопление с климатик. Строители ще се развихрят и в терена около храма, където ще бъдат изпълнени габиони с височина до 60 см и ажурна ограда по източната и западната граници на имота, както и околовръстна алея от керамични плочи върху бетонова подложка.

Успоредно с това ще се направят и консервационно-реставрационни работи върху стенописите по свода над централния кораб, иконостаса, архиерейския трон, простинитариите и дървените обшивки, ще се свалят лакови покрития, ще се укрепва деформираната основа, има заложено третиране срещу дървояди, възстановяване на липсващи или повредени елементи и реставрация на живописния слой с цел опазване на културната ценност.

Поради многото и разнородни дейности и сложността на поръчката, която се нуждае и от одобрението на Св. синод, очакванията са ремонтът да продължи поне година.

ВАНЯ СИМЕОНОВА