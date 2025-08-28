Църквата си върна скалния параклис в Трън, назначиха нов „владетел“ на „сълзите на света Петка“

Скалният параклис „Света Петка“ в Трън отново се стопанисва от църквата, след като години наред бе „преотстъпен“ на местната община. Новината събуди интереса на хората, търсещи помощта на светицата в това чудодейно кътче, най-вече от комуникационна и логистична гледна точка. Досега години наред идващите тук свързваха мястото с Магдалена Георгиева, която държеше доскоро ключа и отговаряше на стотици телефонни повиквания всеки ден. Работното време през топлите и зимните месеци беше различно, а за всички въпроси и молби – включително пълненето на туби със стичащата се от скалата вода в скалния параклис, наричани „сълзите на света Петка”, тя бе отговорникът, пише bgdnes. Затова е важно да се знае, че номерът, на който М. Георгиева отговаряше досега, вече не е актуален.

Магдалена Георгиева отец Игнатий



От няколко дни грижата за стопанисването му вече е дело на църквата. Инициативата е на отец Игнатий, който е назначен преди около година за отговорник на всички храмове и параклиси в Трънско и е решен да върне обратно всички църковни имоти, „преотстъпени“ на различни ведомства.

„Ключът ще бъде в друга жена – Кирилка, която живее в първата къща до храма и всички идващи вече могат да се свързват с нея. Засега скалният параклис ще работи всеки ден до празника на Св. Архангел Михаил“, сподели отец Игнатий.

Преданието казва, че в дупката в скалата убежище от своите преследвачи намира света Петка. И до днес могат да се видят отпечатъците от лявото й стъпало върху скалата до огнището, както и на ръката й заедно с комата хляб, който тя отчупила, преди преследвачите й да нахлуят в пещерата. До ден-днешен в свещеното място идват от близо и далеч много хора, търсещи закрилата на света Петка и разказващи за помощта, която са усетили от нея.





