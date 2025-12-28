Църковен празник на 28 декември: Какво да си пожелаете на този ден, за да се сбъдне

28 декември, според новия църковен календар, отбелязва паметта на 20 000 мъченици от Никомидия. Ето какви са традициите, поличбите и забраните на този църковен празник.

Православният празник на 28 декември (10 януари по стар стил) е денят на възпоменание на 20 хиляди мъченици, изгорени в църква в Никомидия.

В началото на IV век император Максимиан управлявал Римската империя. Той е бил езичник, който преследвал християните и наредил разрушаването на християнските църкви. Свети Кирил бил епископ на Никомидия, разпространяващ християнската вяра, дотолкова, че много сановници тайно се обръщат във вярата.

Езическата жрица Домна също се интересувала от християнството. Тя посещавала Кирил и тайно се кръстила, раздала имуществото си и започнала да помага на болните и бедните. За тази своя постъпка Домна е била затворена. Тя успява да избяга в манастир, подстригала косата си и започнала да се облича като млад мъж. Но императорът я открил там и наредил манастирът да бъде разрушен.



На празника Рождество Христово около 20 000 християни се събрали в църквата в Никомидия. Императорски глашатай, изпратен там, наредил на християните да принесат жертви на идоли. Когато хората отказали, църквата била опожарена и всички присъстващи загинали. Императорът продължил преследването на останалите християни. Домна, която по това време живеела в пещера, погребала телата на мъчениците. След като научил за младия мъж, който скърбел за мъртвите, императорът наредил и той да бъде екзекутиран.

Какво не бива да правите на 28 декември?

На църковния празник 28 декември е забранено да се псува, да се мързелува, да се завижда или да се отказва помощ. Църквата осъжда алчността, клюките и отмъщението.

Според народните поверия на този ден не бива да се занимавате с ръкоделия или да вземате пари назаем, както и да се карате, особено със семейството и приятелите си.

Какво можете да правите на 28 декември?

На този православен празник хората се обръщат към светците с молитви – молейки за укрепване на вярата, сила за понасяне на житейските трудности, здраве за близките и мир.

Обичайно е да се канят гости, да се сервират месни ястия. Добра поличба е подаряването на топли дрехи на възрастните хора. Според народното поверие, ако на този ден си пожелаете нещо, свързано със семейството ви, то непременно ще се сбъдне.